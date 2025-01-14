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Posted 14 января, 03:09

Published 14 января, 03:09

Modified 14 января, 03:11

Updated 14 января, 03:11

Атаки отразили

Школьные электронные дневники подверглись мощной DDoS-атаке — что будет с оценками

14 января 2025, 03:09
Фото: 1MI. Атаки отразили

В Новосибирске «Электронная школа» подверглась мощной DDoS-атаке

«Электронная школа» в Новосибирской области подверглась самой мощной кибератаке, о чем говорят данные Минцифры.

За 2024 год произошло более 30 тысяч кибератак на защищаемую информационную инфраструктуру. Еще годом ранее их было в два раза больше — более 77 тысяч.

Как уточнили РБК Новосибирск в министерстве цифрового развития, самая мощная кибератака была на ГИС «Электронная школа», где публикуются электронные дневники учеников. Она была в прошлом году. DDоS-атаку удалось отразить.

Недавно в Новосибирске перестали работать сайты правительства, мэрии и электронной школы. Неизвестно, в чем была причина, но полноценную работу восстановили спустя несколько часов.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Суд#Минцифры#Атака#DDoS-атака
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