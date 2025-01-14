Школьные электронные дневники подверглись мощной DDoS-атаке — что будет с оценками

Posted 14 января, 03:09
Published 14 января, 03:09
Modified 14 января, 03:11
Updated 14 января, 03:11
За 2024 год произошло более 30 тысяч кибератак на защищаемую информационную инфраструктуру. Еще годом ранее их было в два раза больше — более 77 тысяч.
Как уточнили РБК Новосибирск в министерстве цифрового развития, самая мощная кибератака была на ГИС «Электронная школа», где публикуются электронные дневники учеников. Она была в прошлом году. DDоS-атаку удалось отразить.
Недавно в Новосибирске перестали работать сайты правительства, мэрии и электронной школы. Неизвестно, в чем была причина, но полноценную работу восстановили спустя несколько часов.