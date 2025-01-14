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Posted 13 января, 23:00

Published 13 января, 23:00

Modified 13 января, 23:00

Updated 13 января, 23:00

Коллекция продается только единым целым

Советские значки с гербами городов продают в Новосибирске за 700 тысяч рублей

13 января 2025, 23:00
Фото: avito.ru. Коллекция продается только единым целым
Небольшую коллекцию собирали во времена СССР, следует из объявления о продаже.

Житель Новосибирска выставил на продажу на сайте бесплатных объявлений коллекцию советских значков с гербами городов СССР. Представлены геральдические знаки как крупных городов, часть из которых сейчас находятся в других государствах, например, Харьков или Минск, так и небольших поселений — Кирсанов, Обоянь и т. д.

Подавляющее большинство городов, входивших в состав СССР, после распада Советского Союза поменяли свои гербы, так что это собрание представляет интерес с точки зрения исторической памяти.

В коллекции насчитывается около 120 экземпляров, владелец хочет за них 700 тысяч рублей, по отдельности экземпляры не продаются.

На сайтах бесплатных объявлений одиночные значки СССР представлены в большом количестве, их стоимость колеблется от 50 до 100 рублей. Тематические же коллекции ценятся гораздо выше. Так, за собрание значков, посвященных Олимпиаде-80 и зимним видам спорта его владелец из Новосибирска просит один миллион рублей.

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