Советские значки с гербами городов продают в Новосибирске за 700 тысяч рублей

Житель Новосибирска выставил на продажу на сайте бесплатных объявлений коллекцию советских значков с гербами городов СССР. Представлены геральдические знаки как крупных городов, часть из которых сейчас находятся в других государствах, например, Харьков или Минск, так и небольших поселений — Кирсанов, Обоянь и т. д.