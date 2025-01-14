Стало известно, что на самом деле произойдет в Новосибирске с ценами на масло

В «Магните» данный продукт стоит 129 рублей за 180 грамм, при этом есть цены и в 269 рублей — ценовой диапазон зависит от фирмы. Если покупать масло весом 340 гр., то оно обойдется в 459 рублей. В «Мария-Ра» в каталоге есть всего два вида масла — за 150 гр. просят 199 и 184 рубля по акции, а без скидки цена составляет 233 рубля.