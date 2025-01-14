atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 14 января, 08:40

Published 14 января, 08:40

Modified 14 января, 08:42

Updated 14 января, 08:42

Масло стремительно дорожало

Стало известно, что на самом деле произойдет в Новосибирске с ценами на масло

14 января 2025, 08:40
Фото: Изображение Midjourney. Масло стремительно дорожало

В Новосибирске производители масла перестанут повышать цены

В Новосибирской области ситуация с ценами на масло станет стабильной, о чем сообщил региональный Минсельхоз.

Производители подписали соглашение, чтобы стабилизировать цены на молочный продукт. Первое аналогичное соглашение было заключено еще прошлой осенью. Тогда цены перестали поднимать три завода. Документ действовал несколько месяцев. Теперь к соглашению присоединились еще два предприятия. Стоимость сливочного масла не станет меняться до 1 апреля 2025 года.

Сейчас в «Пятерочке» сливочное масло можно купить по акции за 289 рублей, а без акции за 329 — это цена за 180 грамм. Самое дорогое масло стоит 352 рубля, а самое дешевое — 160 рублей.

В «Магните» данный продукт стоит 129 рублей за 180 грамм, при этом есть цены и в 269 рублей — ценовой диапазон зависит от фирмы. Если покупать масло весом 340 гр., то оно обойдется в 459 рублей. В «Мария-Ра» в каталоге есть всего два вида масла — за 150 гр. просят 199 и 184 рубля по акции, а без скидки цена составляет 233 рубля.

Жители Новосибирска сталкиваются с рекордным ростом цен на картофель
Узнать подробнее
Читайте также:
Слиток золота: масло вновь взлетело в цене — сколько придется заплатить в 2024 годуВ новосибирских магазинах сливочное масло стали защищать от кражЦены на сливочное масло в Новосибирске: где дешевле и чего ждать дальше
#Эмилия Губарева#Новосибирск#Цены#Продукты#Сливочное масло#Масло
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (985) 271-72-19  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика