Стало известно, что на самом деле произойдет в Новосибирске с ценами на масло

Posted 14 января, 08:40
Published 14 января, 08:40
Modified 14 января, 08:42
Updated 14 января, 08:42
Производители подписали соглашение, чтобы стабилизировать цены на молочный продукт. Первое аналогичное соглашение было заключено еще прошлой осенью. Тогда цены перестали поднимать три завода. Документ действовал несколько месяцев. Теперь к соглашению присоединились еще два предприятия. Стоимость сливочного масла не станет меняться до 1 апреля 2025 года.
Сейчас в «Пятерочке» сливочное масло можно купить по акции за 289 рублей, а без акции за 329 — это цена за 180 грамм. Самое дорогое масло стоит 352 рубля, а самое дешевое — 160 рублей.
В «Магните» данный продукт стоит 129 рублей за 180 грамм, при этом есть цены и в 269 рублей — ценовой диапазон зависит от фирмы. Если покупать масло весом 340 гр., то оно обойдется в 459 рублей. В «Мария-Ра» в каталоге есть всего два вида масла — за 150 гр. просят 199 и 184 рубля по акции, а без скидки цена составляет 233 рубля.