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Posted 14 января, 05:02

Published 14 января, 05:02

Modified 14 января, 05:04

Updated 14 января, 05:04

Ежемесячно на свет появляются от 1,8 детей

Стало известно, сколько детей за год родилось в Новосибирской области

14 января 2025, 05:02
Фото: 1MI. Ежемесячно на свет появляются от 1,8 детей
В Новосибирской области ЗАГС назвал число родившихся детей в 2024 году.

За один год на свет появилось 24 923 детей. Больше всего матери рожали в июле — 2 445 младенцев. Меньше всего дети появлялись в ноябре — 1 872 человека.

Ранее мы назвали самые редкие имена, которыми называют новорожденных родители. В число вошли мужские Мухаммадсодик, Петр, Иброхим, Мухторали и Марат, а также женские Мияна, Амали, Мунира, Руслана, Хабиба.

Осенью был вынесен приговор горе-матери, которая выбросила на мусорку младенца в Новосибирске. Новорожденный ребенок чудом выжил, благодаря случайному прохожему, спасшего его от смерти. Теперь родительница просидит в колонии шесть лет.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Дети#Рождаемость#Имена#Рождение
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