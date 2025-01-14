Стало известно, сколько детей за год родилось в Новосибирской области

Posted 14 января, 05:02
Published 14 января, 05:02
Modified 14 января, 05:04
Updated 14 января, 05:04
За один год на свет появилось 24 923 детей. Больше всего матери рожали в июле — 2 445 младенцев. Меньше всего дети появлялись в ноябре — 1 872 человека.
Ранее мы назвали самые редкие имена, которыми называют новорожденных родители. В число вошли мужские Мухаммадсодик, Петр, Иброхим, Мухторали и Марат, а также женские Мияна, Амали, Мунира, Руслана, Хабиба.
Осенью был вынесен приговор горе-матери, которая выбросила на мусорку младенца в Новосибирске. Новорожденный ребенок чудом выжил, благодаря случайному прохожему, спасшего его от смерти. Теперь родительница просидит в колонии шесть лет.