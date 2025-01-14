Стало известно, сохранят ли программу маткапитала в России

Posted 14 января, 14:38
Published 14 января, 14:38
Modified 14 января, 16:21
Updated 14 января, 16:21
14 января прошло пленарное заседание Госдумы. По итогам в первом чтении был принят законопроект о продлении маткапитала до 2030 года. А также в феврале проведут индексацию выплат.
Минтруда и соцзащиты предложило сделать маткапитал бессрочным. Об этом заявил замглавы министерства Андрей Пудов. В законопроекте Минтруда отметили, что продление срока действия программы поддержит более 3 млн семей.
Ранее в Новосибирской области почти 60 тысяч семей получили сертификаты на сумму свыше 150 тыс. на рождение ребенка.