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Posted 14 января, 14:38

Published 14 января, 14:38

Modified 14 января, 16:21

Updated 14 января, 16:21

Стало известно, сохранят ли программу маткапитала в России

Стало известно, сохранят ли программу маткапитала в России

14 января 2025, 14:38
Фото: Изображение Midjourney.
На заседании Госдумы Путин предложил продлить выплаты материнского капитала до 2030 года. Минтруда внесло новое предложение касательно изменений действия программы.

14 января прошло пленарное заседание Госдумы. По итогам в первом чтении был принят законопроект о продлении маткапитала до 2030 года. А также в феврале проведут индексацию выплат.

Минтруда и соцзащиты предложило сделать маткапитал бессрочным. Об этом заявил замглавы министерства Андрей Пудов. В законопроекте Минтруда отметили, что продление срока действия программы поддержит более 3 млн семей.

Ранее в Новосибирской области почти 60 тысяч семей получили сертификаты на сумму свыше 150 тыс. на рождение ребенка.

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#София Самарина#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Дети#Выплаты#Россия#Государственная дума#Выплаты и пособия#Маткапитал#Социальные выплаты
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