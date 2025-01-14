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Posted 14 января, 08:39

Published 14 января, 08:39

Modified 14 января, 08:41

Updated 14 января, 08:41

Речь шла от об отказе требовать банковскую гарантию за деятельность регоператора по обращению с отходами

Суд отказал прокуратуре в иске к МинЖКХ по делу «Экологии Новосибирск»

14 января 2025, 08:39
Фото: Артем Шершнев. atas.info. Речь шла от об отказе требовать банковскую гарантию за деятельность регоператора по обращению с отходами
Надзорное ведомство требовало перечислить в бюджет 220 млн рублей, следует из материалов Арбитражного суда.

Арбитражный суд Новосибирской области отклонил иск региональной прокуратуры и областного правительства к Министерству ЖКХ и энергетики региона с требованием уплаты в бюджет 220 миллионов рублей. С соответствующей информацией, размещенной в картотеке арбитражных дел, ознакомился корреспондент Atas.Info. Резолютивная часть решения пока не опубликована.

Заместитель прокурора Новосибирской области подал иск в конце мая 2024 года, позже к нему присоединилось региональное правительство. По версии надзорного ведомства, глава МинЖКХ Денис Архипов намерено отозвал требование об уплате в бюджет банковской гарантии в размере 220 млн рублей за невыполнение обязательств компанией «Экология Новосибирск», которая выполняла роль регионального оператора по обращению с отходами. Таким образом, посчитали в прокуратуре, министр нанес прямой ущерб областному бюджету.

Денис Архипов был задержан, а после арестован, в марте 2024 года. Он проходит подозреваемым по уголовному делу, связанному со злоупотреблением должностными полномочиями. Следствие продолжается.

Тем временем, в Новосибирске начался суд над бывшей руководительницей «Экологии Новосибирск» Ларисой Анисимовой. Ее обвиняют в нескольких эпизодах мошенничества, общий ущерб от которых составил около одного миллиарда рублей.

Бывший регоператор по обращению с отходами "Экология Новосибирск" признан банкротом
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