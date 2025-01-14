Суд отказал прокуратуре в иске к МинЖКХ по делу «Экологии Новосибирск»

Заместитель прокурора Новосибирской области подал иск в конце мая 2024 года, позже к нему присоединилось региональное правительство. По версии надзорного ведомства, глава МинЖКХ Денис Архипов намерено отозвал требование об уплате в бюджет банковской гарантии в размере 220 млн рублей за невыполнение обязательств компанией «Экология Новосибирск», которая выполняла роль регионального оператора по обращению с отходами. Таким образом, посчитали в прокуратуре, министр нанес прямой ущерб областному бюджету.