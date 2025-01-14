atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 14 января, 09:38

Published 14 января, 09:38

Modified 14 января, 09:40

Updated 14 января, 09:40

Тренды в макияже

Топовые тренды макияжа в 2025 году — на что обратить внимание красоткам

14 января 2025, 09:38
Фото: 1MI. Тренды в макияже

Жительницам Новосибирска раскрыли секрет модного макияжа

Сюжет
Новый год в Новосибирске 2025
На столичном мероприятии «Московская неделя красоты» бьюти-эксперт, визажист и блогер Лилия Блажевская рассказала, что будет актуально в наступившем году, а также раскрыла для жительниц Новосибирска и других города страны некоторые секреты создания идеальных стрелок и ярких губ.

Макияж глаз

В наступившем году в макияже глаз будут популярны нюдовые и пастельные оттенки. Однако вечерний смоки-айс и выразительные стрелки все еще остаются нестареющей классикой. Лилия Блажевская рассказала, как самостоятельно создать идеальный макияж глаз.

Ресницы

Необходимо ответственно подойти к выбору накладных ресниц, уверена Блажевская. Правильный изгиб может создать дополнительный лифтинг-эффект. А вот неверно подобранная или слишком тяжелая и густая щетина «опустят» взгляд и подчеркнут нависшее веко. В работе можно использовать клей в цвет накладных ресниц или универсальный прозрачный. Если же вы выбрали ресницы на ленте, то необходимо перекрыть клеевую полоску тенями.

«Ресницы придают взгляду открытость», — уверена эксперт.
Макияж на модели
Макияж на модели. Фото: София Самарина. atas.info

Стрелки

Для того, чтобы легко сформировать ровные стрелки самостоятельно, Лилия советует использовать лайнер.

Для начала нарисуйте стрелку острой синтетической кистью. При необходимости скорректируйте. Поверх продублируйте стрелку лайнером.

При этом обратите внимание на толщину кисти: толстое основание дает толстую стрелку.

Растушевка теней

Растушевка должна идти от светлого к тёмному: например, от серого — к графитному, от светло-коричневого — к черному. При этом Блажевская подчеркивает, что макияж должен быть чистым, то есть цвета должны выделяться четко.

Если в процессе нанесения теней что-то осыпалось, визажист советует исправить это консилером. Но не тональным средством — оно гораздо плотнее, так что консилер лучше подойдет для того, чтобы подчистить лишнее под глазами.

При этом, при наличии морщин у внешнего уголка, не стоит пытаться закрасить их. Наслоение только подчеркнет несовершенства. Лучшим решением будет покрыть морщины тонким слоем консилера.

Макияж губ

В наступившем году визажисты советуют делать акцент на выразительный макияж губ. Самым трендовым оттенком станет красная помада. Популярным станет сочетание «голые глаза» + ярко-красные губы. Однако если вы предпочитаете выразительный макияж глаз, то губы следует делать менее яркими.

Какой бы оттенок вы не выбрали, Лилия советует не оставлять губы без внимания вовсе даже в дневное время:

«Я считаю, что проработанные губы, это всегда плюс к женственности, плюс к эффектности!»

Визажист утверждает, что чем ярче губы, тем более безукоризненной должна быть их проработка. Если ваш выбор пал на красный или бордовый оттенки — проработайте форму с помощью карандаша.

«Красные губы должны быть идеальными!» — уверена Лилия.
Матовая красная помада
Матовая красная помада. Фото: Соцсети Pinterest

Контур губ

Подчеркните правильную форму с помощью карандаша. Если вы используете тинт, можно сформировать контур с помощью нейлоновой кисти. Кистью также можно подчищать излишки продукта.

Эксперт утверждает, что проработанный контур важнее цвета. Если нет времени, лучше накрасить губы неярко, но при этом аккуратно.

Матовая или глянцевая

Выбирая между более плотными матовыми и более сияющими глянцевыми продуктами для губ, обратите внимание на их различия. Матовые помады держаться гораздо дольше, в то время как глянцевые растекаются, и макияж придется корректировать, в т время как матовая помада может сохранится на губах даже после застолья.

Тон и завершение макияжа

Для создания эффекта свечения кожи, объемные, рельефные части лица (скулы, лоб) можно подсветить хайлайтером. Для нанесения хайлайтера и глиттеров рекомендуется использовать натуральную кисть в форме свечи — такая форма поможет нанести немного средства точечно на нужные зоны.

В конце используйте фиксатор, чтобы продлить стойкость макияжа.

Самым главным условием идеального макияжа Блажевская считает чистоту. Аккуратность в работе будет выглядеть намного выигрышнее, чем любые трендовые оттенки.

Татьяна Навка объяснила, почему так сложно купить билеты на «Щелкунчика»
Узнать подробнее
Читайте также:
Дед Мороз и Снегурочка из Новосибирска рассказали о том, как создают сказку для детейДеда Мороза похитили в торговом центре НовосибирскаСколько придется потратить на новогоднюю елку: места и цены в Новосибирске
#София Самарина#Общество#Новосибирская область#Россия#Красота#Новый год#Тренды#Стиль#Новый год в Новосибирске 2025#Тренды 2025
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (985) 271-72-19  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика