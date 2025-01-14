Топовые тренды макияжа в 2025 году — на что обратить внимание красоткам

Выбирая между более плотными матовыми и более сияющими глянцевыми продуктами для губ, обратите внимание на их различия. Матовые помады держаться гораздо дольше, в то время как глянцевые растекаются, и макияж придется корректировать, в т время как матовая помада может сохранится на губах даже после застолья.