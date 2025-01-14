Топовые тренды макияжа в 2025 году — на что обратить внимание красоткам

Posted 14 января, 09:38
Published 14 января, 09:38
Modified 14 января, 09:40
Updated 14 января, 09:40
В наступившем году в макияже глаз будут популярны нюдовые и пастельные оттенки. Однако вечерний смоки-айс и выразительные стрелки все еще остаются нестареющей классикой. Лилия Блажевская рассказала, как самостоятельно создать идеальный макияж глаз.
Необходимо ответственно подойти к выбору накладных ресниц, уверена Блажевская. Правильный изгиб может создать дополнительный лифтинг-эффект. А вот неверно подобранная или слишком тяжелая и густая щетина «опустят» взгляд и подчеркнут нависшее веко. В работе можно использовать клей в цвет накладных ресниц или универсальный прозрачный. Если же вы выбрали ресницы на ленте, то необходимо перекрыть клеевую полоску тенями.
«Ресницы придают взгляду открытость», — уверена эксперт.
Для того, чтобы легко сформировать ровные стрелки самостоятельно, Лилия советует использовать лайнер.
Для начала нарисуйте стрелку острой синтетической кистью. При необходимости скорректируйте. Поверх продублируйте стрелку лайнером.
При этом обратите внимание на толщину кисти: толстое основание дает толстую стрелку.
Растушевка должна идти от светлого к тёмному: например, от серого — к графитному, от светло-коричневого — к черному. При этом Блажевская подчеркивает, что макияж должен быть чистым, то есть цвета должны выделяться четко.
Если в процессе нанесения теней что-то осыпалось, визажист советует исправить это консилером. Но не тональным средством — оно гораздо плотнее, так что консилер лучше подойдет для того, чтобы подчистить лишнее под глазами.
При этом, при наличии морщин у внешнего уголка, не стоит пытаться закрасить их. Наслоение только подчеркнет несовершенства. Лучшим решением будет покрыть морщины тонким слоем консилера.
В наступившем году визажисты советуют делать акцент на выразительный макияж губ. Самым трендовым оттенком станет красная помада. Популярным станет сочетание «голые глаза» + ярко-красные губы. Однако если вы предпочитаете выразительный макияж глаз, то губы следует делать менее яркими.
Какой бы оттенок вы не выбрали, Лилия советует не оставлять губы без внимания вовсе даже в дневное время:
«Я считаю, что проработанные губы, это всегда плюс к женственности, плюс к эффектности!»
Визажист утверждает, что чем ярче губы, тем более безукоризненной должна быть их проработка. Если ваш выбор пал на красный или бордовый оттенки — проработайте форму с помощью карандаша.
«Красные губы должны быть идеальными!» — уверена Лилия.
Подчеркните правильную форму с помощью карандаша. Если вы используете тинт, можно сформировать контур с помощью нейлоновой кисти. Кистью также можно подчищать излишки продукта.
Эксперт утверждает, что проработанный контур важнее цвета. Если нет времени, лучше накрасить губы неярко, но при этом аккуратно.
Выбирая между более плотными матовыми и более сияющими глянцевыми продуктами для губ, обратите внимание на их различия. Матовые помады держаться гораздо дольше, в то время как глянцевые растекаются, и макияж придется корректировать, в т время как матовая помада может сохранится на губах даже после застолья.
Для создания эффекта свечения кожи, объемные, рельефные части лица (скулы, лоб) можно подсветить хайлайтером. Для нанесения хайлайтера и глиттеров рекомендуется использовать натуральную кисть в форме свечи — такая форма поможет нанести немного средства точечно на нужные зоны.
В конце используйте фиксатор, чтобы продлить стойкость макияжа.
Самым главным условием идеального макияжа Блажевская считает чистоту. Аккуратность в работе будет выглядеть намного выигрышнее, чем любые трендовые оттенки.