Центр Новосибирска будут убирать за 6 млн рублей — как работает новая стратегия мэрии

Контракт предусматривает ежедневную уборку улиц, парков, тротуаров и других объектов благоустройства. Работы будут вестись с 6 утра до 10 вечера, включая выходные и праздники. Основные задачи: уборка снега и мусора, очистка урн, обрезка деревьев и удаление несанкционированной рекламы на столбах, фасадах дом и в других общественных местах. Подрядчик обязан оперативно реагировать на задания, которые мэрия будет высылать ежедневно не позднее чем за 3 часа до начала рабочего дня.