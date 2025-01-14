Центр Новосибирска будут убирать за 6 млн рублей — как работает новая стратегия мэрии

Posted 14 января, 08:49
Published 14 января, 08:49
Modified 14 января, 08:51
Updated 14 января, 08:51
Администрация Центрального района Новосибирска объявила аукцион на содержание территории района, стало известно atas.info. Подрядчик, который выиграет тендер, получит контракт стоимостью 5,9 миллиона рублей. Договор рассчитан на период с начала февраля до конца 2025 года.
Контракт предусматривает ежедневную уборку улиц, парков, тротуаров и других объектов благоустройства. Работы будут вестись с 6 утра до 10 вечера, включая выходные и праздники. Основные задачи: уборка снега и мусора, очистка урн, обрезка деревьев и удаление несанкционированной рекламы на столбах, фасадах дом и в других общественных местах. Подрядчик обязан оперативно реагировать на задания, которые мэрия будет высылать ежедневно не позднее чем за 3 часа до начала рабочего дня.
В зимний период подрядчик будет отвечать за ручную зачистку труднодоступных мест, очистку люков и лестниц, уборку парковочных карманов и подходов к пешеходным переходам. В летний сезон работы переключатся на очистку тротуаров от грязи, вывоз мусора, обработку газонов и ликвидацию граффити. По окончанию работ специалисты должны предоставлять сотрудникам мэрии фотоотчет о проделанной работе.
Отметим, что в начала декабря 2024 года мэр Новосибирска Максим Кудрявцев ввел персональную ответственность глав районов за качество уборки снега. Он заявил, что взаимодействие с руководителями районных администраций стало более детальным. Этот подход предполагает усиление контроля за подрядчиками и четкие критерии оценки выполненной работы.
Новосибирский урбанист и общественник Леонид Лифанов из организации «Комфортный регион» положительно оценил изменения и заявил, что ситуация с уборкой в городе может улучшиться. При этом идея такая не нова. Ранее в Новосибирске объявляли несколько некрупных тендеров на решение точечных проблем, однако такая практика не была повсеместной.
«Хорошо, что администрация города и районов стала больше уделять внимания очистке улиц от снега, мусора, грязи. Всегда лучше, если за каждый район будет отвечать несколько небольших подрядчиков, а не один крупный. это будет дополнительной страховкой на случай форс-мажорных ситуаций и недобросовестных организаций», — заявил Лифанов.
Главное, что отметил эксперт, — ранее подрядчики могли формально отчитываться о проделанной работе. Новый механизм может кардинально изменить их работу.
«Раньше мэрия отчитывалась „Вывезли 20 тонн снега с улицы…“, но при этом улица оставалась в сугробах и льду. Все измерялось в количестве убранного снега/мусора.
Сейчас ситуация стала меняться в лучшую сторону, в контрактах стали указывать критерии, по который работа считается выполненной Тут у подрядчиков остается мало лазеек не убрать улицу», — заключил урбанист.
Мэр Кудрявцев также заявлял, что в 2025 году планируется расширить такую практику на другие районы Новосибирска. Подобные меры помогут повысить качество городской среды, снизить нагрузки на отдельные подрядные организации и обеспечить более прозрачный контроль над выполнением работ.