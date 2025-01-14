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Posted 14 января, 08:49

Published 14 января, 08:49

Modified 14 января, 08:51

Updated 14 января, 08:51

Работа дворника зимой

Центр Новосибирска будут убирать за 6 млн рублей — как работает новая стратегия мэрии

14 января 2025, 08:49
Фото: 1MI. Работа дворника зимой

В Новосибирске для уборки центра ищут дворников за 6 млн рублей

В мэрии Новосибирска ищут пдрядчика, который будет убирать центр города, следует из данных госзакупок. Так выглядит новая стратегия администрации, принцип которой в разговоре с atas.info прокомментировал местный урбанист.

Администрация Центрального района Новосибирска объявила аукцион на содержание территории района, стало известно atas.info. Подрядчик, который выиграет тендер, получит контракт стоимостью 5,9 миллиона рублей. Договор рассчитан на период с начала февраля до конца 2025 года.

Контракт предусматривает ежедневную уборку улиц, парков, тротуаров и других объектов благоустройства. Работы будут вестись с 6 утра до 10 вечера, включая выходные и праздники. Основные задачи: уборка снега и мусора, очистка урн, обрезка деревьев и удаление несанкционированной рекламы на столбах, фасадах дом и в других общественных местах. Подрядчик обязан оперативно реагировать на задания, которые мэрия будет высылать ежедневно не позднее чем за 3 часа до начала рабочего дня.

В зимний период подрядчик будет отвечать за ручную зачистку труднодоступных мест, очистку люков и лестниц, уборку парковочных карманов и подходов к пешеходным переходам. В летний сезон работы переключатся на очистку тротуаров от грязи, вывоз мусора, обработку газонов и ликвидацию граффити. По окончанию работ специалисты должны предоставлять сотрудникам мэрии фотоотчет о проделанной работе.

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Отметим, что в начала декабря 2024 года мэр Новосибирска Максим Кудрявцев ввел персональную ответственность глав районов за качество уборки снега. Он заявил, что взаимодействие с руководителями районных администраций стало более детальным. Этот подход предполагает усиление контроля за подрядчиками и четкие критерии оценки выполненной работы.

Новосибирский урбанист и общественник Леонид Лифанов из организации «Комфортный регион» положительно оценил изменения и заявил, что ситуация с уборкой в городе может улучшиться. При этом идея такая не нова. Ранее в Новосибирске объявляли несколько некрупных тендеров на решение точечных проблем, однако такая практика не была повсеместной.

«Хорошо, что администрация города и районов стала больше уделять внимания очистке улиц от снега, мусора, грязи. Всегда лучше, если за каждый район будет отвечать несколько небольших подрядчиков, а не один крупный. это будет дополнительной страховкой на случай форс-мажорных ситуаций и недобросовестных организаций», — заявил Лифанов.

Главное, что отметил эксперт, — ранее подрядчики могли формально отчитываться о проделанной работе. Новый механизм может кардинально изменить их работу.

«Раньше мэрия отчитывалась „Вывезли 20 тонн снега с улицы…“, но при этом улица оставалась в сугробах и льду. Все измерялось в количестве убранного снега/мусора.
Сейчас ситуация стала меняться в лучшую сторону, в контрактах стали указывать критерии, по который работа считается выполненной Тут у подрядчиков остается мало лазеек не убрать улицу», — заключил урбанист.

Мэр Кудрявцев также заявлял, что в 2025 году планируется расширить такую практику на другие районы Новосибирска. Подобные меры помогут повысить качество городской среды, снизить нагрузки на отдельные подрядные организации и обеспечить более прозрачный контроль над выполнением работ.

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