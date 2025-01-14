Центральный район Новосибирска остался без отопления

Posted 14 января, 17:05
Published 14 января, 17:05
Modified 14 января, 17:17
Updated 14 января, 17:17
Отопление отключили в многоэтажных жилых домах на ул. Демьяна Бедного, Ипподромской, Ольги Жилиной, Некрасова и Гоголя. По данным карты отключений, без тепла остались более 45 домов.
По данным карты отключение было запланировано: сейчас сотрудники коммунальных служб устанавливают новые насосы на центральном пункте. Тепло обещают вернуть к 3 часам ночи.
Ранее стало известно, сколько бюджетных средств потратят на ремонт новосибирских ТЭЦ.