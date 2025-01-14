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Posted 14 января, 17:05

Published 14 января, 17:05

Modified 14 января, 17:17

Updated 14 января, 17:17

Квартиры остывают

Центральный район Новосибирска остался без отопления

14 января 2025, 17:05
Фото: Изображение Midjourney. Квартиры остывают
Накануне вечером десятки домов в Новосибирске остались без отопления. Сотрудники коммунальных служб объяснили причину отключения и срок, к которому теплоподачу возобновят.

Отопление отключили в многоэтажных жилых домах на ул. Демьяна Бедного, Ипподромской, Ольги Жилиной, Некрасова и Гоголя. По данным карты отключений, без тепла остались более 45 домов.

По данным карты отключение было запланировано: сейчас сотрудники коммунальных служб устанавливают новые насосы на центральном пункте. Тепло обещают вернуть к 3 часам ночи.

Ранее стало известно, сколько бюджетных средств потратят на ремонт новосибирских ТЭЦ.

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#София Самарина#Общество#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#Россия#ЖКХ#Коммунальные службы#Коммунальная авария
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