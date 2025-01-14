В Ленинском районе Новосибирска из-за аварии затопило улицу — видео

Posted 14 января, 05:03
Published 14 января, 05:03
Modified 14 января, 05:05
Updated 14 января, 05:05
Инцидент произошел 13 января. Водой была затоплена улица 2-я Портовая. Вода текла из колодца у школы №69, что в Ленинском районе.
Что стало причиной потопа, неизвестно. Как уточнили в Горводоканале, на место выезжали специалисты. Они откачали воду. На этом работы еще не завершены.
Осенью в Новосибирске случилась коммунальная авария. В домах горожан начали лопаться трубы. Водой топило как подъезды, так и квартиры. Жильцы сняли последствия на видео.
Также из-за коммунальной аварии в Новосибирске затопило офис Сбербанка. Горячая вода вылилась на улицу, заполнив тротуар густым паром.