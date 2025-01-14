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Posted 14 января, 05:03

Published 14 января, 05:03

Modified 14 января, 05:05

Updated 14 января, 05:05

Воду откачали

В Ленинском районе Новосибирска из-за аварии затопило улицу — видео

14 января 2025, 05:03
Фото: atas.info. Воду откачали

В Ленинском районе Новосибирска из-за аварии затопило улицу

В Новосибирске была затоплена целая улица, о чем рассказали очевидцы.

Инцидент произошел 13 января. Водой была затоплена улица 2-я Портовая. Вода текла из колодца у школы №69, что в Ленинском районе.

Что стало причиной потопа, неизвестно. Как уточнили в Горводоканале, на место выезжали специалисты. Они откачали воду. На этом работы еще не завершены.

Видео: Инцидент Новосибирск/ВК.

Осенью в Новосибирске случилась коммунальная авария. В домах горожан начали лопаться трубы. Водой топило как подъезды, так и квартиры. Жильцы сняли последствия на видео.

Также из-за коммунальной аварии в Новосибирске затопило офис Сбербанка. Горячая вода вылилась на улицу, заполнив тротуар густым паром.

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