В Новосибирске остановлено строительство четвертого моста

Posted 14 января, 01:52
Published 14 января, 01:52
Modified 14 января, 02:01
Updated 14 января, 02:01
В Новосибирске продолжают возведение четвертого моста, соединяющего левый и правый берега. Еще осенью прошлого года переправа была готова на 96%.
Однако сейчас готовность не превысила даже 1%, что говорит об остановке строительства по неизвестным причинам. Сам застройщик говорит, что работы все же проводились в соответствии с планом. Открыть мост планируют в 2025 году.
Ранее в Новосибирске было возбуждено дело из-за скандальной снегоплавилки. Жалобы на нее поступали 11 лет. Главной причиной конфликта стала продажа станции по низкой стоимости.