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Posted 14 января, 01:52

Published 14 января, 01:52

Modified 14 января, 02:01

Updated 14 января, 02:01

Мост стряот

В Новосибирске остановлено строительство четвертого моста

14 января 2025, 01:52
Фото: atas.info. Мост стряот
В Новосибирске было остановлено строительство четвертой переправы через Иню, о чем говорят данные ГК «ВИС».

В Новосибирске продолжают возведение четвертого моста, соединяющего левый и правый берега. Еще осенью прошлого года переправа была готова на 96%.

Однако сейчас готовность не превысила даже 1%, что говорит об остановке строительства по неизвестным причинам. Сам застройщик говорит, что работы все же проводились в соответствии с планом. Открыть мост планируют в 2025 году.

Ранее в Новосибирске было возбуждено дело из-за скандальной снегоплавилки. Жалобы на нее поступали 11 лет. Главной причиной конфликта стала продажа станции по низкой стоимости.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Строительство#Стройка#Мост#4 мост
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