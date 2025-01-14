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Posted 14 января, 09:12

Published 14 января, 09:12

Modified 14 января, 09:14

Updated 14 января, 09:14

Белки живут в лесу

В Новосибирске открыт первый ресторан для белок — что в нем подают

14 января 2025, 09:12
Фото: 1MI. Белки живут в лесу

В Новосибирске открыт первый ресторан для белок

В Новосибирске организовали настоящий рай для белок, о чем рассказали жители города.

В Первомайском районе, вблизи улицы Ошанина, прикормили белок. Там школьники установили кормушки, притягивающие хвостатых. В каждой из них есть угощение: семечки и орешки.

Они необычной формы: в виде ресторана, замка, кареты и простых домиков, пишет Сиб.фм. На некоторых кормушках есть надписи, что кормушки создали ученики третьего класса.

Сами же белки к человеческому вниманию еще только привыкают. Они не едят с рук: всегда ждут, когда люди уйдут и только тогда приступают к трапезе. А вот соседние белки, живущие в Академгородке, ведут себя куда более смелее.

Ранее мы рассказали, как мужчина испинал своего пса.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Животные#Кормушки#Белки
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