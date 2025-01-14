В Новосибирске открыт первый ресторан для белок — что в нем подают

Posted 14 января, 09:12
Published 14 января, 09:12
Modified 14 января, 09:14
Updated 14 января, 09:14
В Первомайском районе, вблизи улицы Ошанина, прикормили белок. Там школьники установили кормушки, притягивающие хвостатых. В каждой из них есть угощение: семечки и орешки.
Они необычной формы: в виде ресторана, замка, кареты и простых домиков, пишет Сиб.фм. На некоторых кормушках есть надписи, что кормушки создали ученики третьего класса.
Сами же белки к человеческому вниманию еще только привыкают. Они не едят с рук: всегда ждут, когда люди уйдут и только тогда приступают к трапезе. А вот соседние белки, живущие в Академгородке, ведут себя куда более смелее.
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