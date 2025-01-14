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Posted 14 января, 06:09

Published 14 января, 06:09

Modified 14 января, 06:11

Updated 14 января, 06:11

Отопления нет

В Новосибирске почти 100 домов остались без отопления и горячей воды

14 января 2025, 06:09
Фото: 1MI. Отопления нет
В Новосибирске жители одного из районов остались без отопления, о чем говорят данные карты отключений.

Отопление отключили в Октябрьском районе 14 января. Его не было в квартирах с 5 утра. Всего под отключения попали 98 домов.

Связано отключение с тем, что был найден дефект на теплосетях улицы Кошурникова. В настоящий момент специалисты работают над его устранением. Работы назвали плановыми. Их намерены завершить к 21 часу.

Тем временем в Ленинском районе затопило одну улицу. Там пришлось откачивать воду. Потоп попал на видео. Тем временем с января повысились цены за ЖКХ. Увеличение затронуло все позиции в квитанции. Самое больше подорожание было за отопление.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Отопление#Отключение
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