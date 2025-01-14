В Новосибирске почти 100 домов остались без отопления и горячей воды

Posted 14 января, 06:09
Published 14 января, 06:09
Modified 14 января, 06:11
Updated 14 января, 06:11
Отопление отключили в Октябрьском районе 14 января. Его не было в квартирах с 5 утра. Всего под отключения попали 98 домов.
Связано отключение с тем, что был найден дефект на теплосетях улицы Кошурникова. В настоящий момент специалисты работают над его устранением. Работы назвали плановыми. Их намерены завершить к 21 часу.
Тем временем в Ленинском районе затопило одну улицу. Там пришлось откачивать воду. Потоп попал на видео. Тем временем с января повысились цены за ЖКХ. Увеличение затронуло все позиции в квитанции. Самое больше подорожание было за отопление.