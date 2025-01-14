В Новосибирске с администрации требуют полмиллиона за травму школьницы на качели

Posted 14 января, 09:56
Published 14 января, 09:56
Modified 14 января, 09:58
Updated 14 января, 09:58
От администрации Калининского района требуют 500 тысяч рублей за травму ребенка. Произошло все летом прошлого года. Восьмилетняя девочка качалась на качели.
В один момент конструкция сломалась и школьница упала. Несовершеннолетняя получила тяжелые травмы — несколько переломов.
Отвечает за площадку администрация. Именно с нее и требуют компенсацию. Судебное заседание пройдет в феврале. Ранее собака набросилась на ребенка. Девочке выплатили компенсацию за физический и моральный вред. Мужчина испинал своего пса, после чего разгорелся скандал.