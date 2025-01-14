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Posted 14 января, 09:56

Published 14 января, 09:56

Modified 14 января, 09:58

Updated 14 января, 09:58

Девочка пострадала

В Новосибирске с администрации требуют полмиллиона за травму школьницы на качели

14 января 2025, 09:56
Фото: 1MI. Девочка пострадала
В Новосибирске добиваются компенсации за травму школьницы на качели, о чем информирует Калининский районный суд.

От администрации Калининского района требуют 500 тысяч рублей за травму ребенка. Произошло все летом прошлого года. Восьмилетняя девочка качалась на качели.

В один момент конструкция сломалась и школьница упала. Несовершеннолетняя получила тяжелые травмы — несколько переломов.

Отвечает за площадку администрация. Именно с нее и требуют компенсацию. Судебное заседание пройдет в феврале. Ранее собака набросилась на ребенка. Девочке выплатили компенсацию за физический и моральный вред. Мужчина испинал своего пса, после чего разгорелся скандал.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Животные#Компенсация#Травмы#Качели
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