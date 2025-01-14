В Новосибирске с администрации требуют полмиллиона за травму школьницы на качели

Отвечает за площадку администрация. Именно с нее и требуют компенсацию. Судебное заседание пройдет в феврале. Ранее собака набросилась на ребенка. Девочке выплатили компенсацию за физический и моральный вред. Мужчина испинал своего пса, после чего разгорелся скандал.