В Новосибирске с ГК «ВИС» обязали выплатить 86 млн за срыв сроков строительства

Posted 14 января, 02:30
Published 14 января, 02:30
Modified 14 января, 02:32
Updated 14 января, 02:32
Речь идет о строительстве поликлиники №2: она находится в Октябрьском районе. Ее планировали сдать в 2023 году, но сделали это лишь в 2024 году. Задержка составила свыше 400 дней.
Минздрав, являясь заказчиком строительства, подал иск в суд, чтобы взыскать с застройщика компенсацию. Само возведение осуществлялась в рамках ГЧП — государственно-частного партнерства. Министерство требовало неустойку в размере 86 млн рублей.
Суд данный иск удовлетворил. ГК «ВИС» обязали выплачивать полную сумму, несмотря на то, что группа подавала апелляцию, которую в итоге не удовлетворили. Тем временем в Новосибирске было остановлено строительство четвертого моста.