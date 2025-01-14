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Posted 14 января, 02:30

Published 14 января, 02:30

Modified 14 января, 02:32

Updated 14 января, 02:32

Суд Минздрав выиграл

В Новосибирске с ГК «ВИС» обязали выплатить 86 млн за срыв сроков строительства

14 января 2025, 02:30
Фото: 1MI. Суд Минздрав выиграл
Группу «ВИС» обязали платить десятки миллионов рублей из-за запоздалого строительства, о чем говорит постановление суда.

Речь идет о строительстве поликлиники №2: она находится в Октябрьском районе. Ее планировали сдать в 2023 году, но сделали это лишь в 2024 году. Задержка составила свыше 400 дней.

Минздрав, являясь заказчиком строительства, подал иск в суд, чтобы взыскать с застройщика компенсацию. Само возведение осуществлялась в рамках ГЧП — государственно-частного партнерства. Министерство требовало неустойку в размере 86 млн рублей.

Суд данный иск удовлетворил. ГК «ВИС» обязали выплачивать полную сумму, несмотря на то, что группа подавала апелляцию, которую в итоге не удовлетворили. Тем временем в Новосибирске было остановлено строительство четвертого моста.

Группа ВИС завершила строительный сезон на 4 мосту в Новосибирске
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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Суд#Строительство#Поликлиника#Сроки
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