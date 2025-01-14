В Новосибирске выставили на продажу объект культурного наследия за 33 млн рублей

Posted 13 января, 22:09
Published 13 января, 22:09
Modified 13 января, 22:09
Updated 13 января, 22:09
Автор сообщения указывает, что в здании предусмотрена парковка на 10 автомобилей, а коммуникации подключены к центральным сетям. Дом сдан в аренду на длительный срок.
Собственник здания также подчеркивает, что дом можно использовать для бизнеса, связанного с гостеприимством, например, для создания ресторана или другого коммерческого проекта. В прошлом здесь располагалась танцевальная студия, а недавно особняк сдавался в аренду за 200 000 рублей ежмесячно.
Справка
Объекты культурного наследия, находящиеся в частной собственности, могут быть куплены и проданы на любых площадках. При этом на нового владельца переходят все обязательства по сохранению и поддержанию здания в соответствии с его охранным статусом.
В 2017 году дом включили в реестр объектов культурного наследия благодаря усилиям архитекторов и краеведов, которые отметили его архитектурную ценность и историческое значение для города.
Реконструкция здания была проведена недавно: фасады выкрашены в контрастные цвета, заменены окна, обновлены интерьеры. На участке площадью 7 соток также появился новый забор. Площадь дома составляет 200 кв. м, высота потолков — 3 метра.