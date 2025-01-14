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Posted 13 января, 22:09

Published 13 января, 22:09

Modified 13 января, 22:09

Updated 13 января, 22:09

Особняк на улице Потанинской

В Новосибирске выставили на продажу объект культурного наследия за 33 млн рублей

13 января 2025, 22:09
Фото: Авито. Особняк на улице Потанинской
В Новосибирске на продажу выставлен объект культурного наследия в самом центре города — дом Д. Е. Барабанова, построенный в 1907–1908 годах. Цена вопроса — 33 миллиона рублей, говорится в объявлении на одном из популярных сайтов.

Автор сообщения указывает, что в здании предусмотрена парковка на 10 автомобилей, а коммуникации подключены к центральным сетям. Дом сдан в аренду на длительный срок.

Собственник здания также подчеркивает, что дом можно использовать для бизнеса, связанного с гостеприимством, например, для создания ресторана или другого коммерческого проекта. В прошлом здесь располагалась танцевальная студия, а недавно особняк сдавался в аренду за 200 000 рублей ежмесячно.

Так дом выглядит сейчас
Так дом выглядит сейчас
Так дом выглядит сейчас
Так дом выглядит сейчас
Так дом выглядит сейчас
Так дом выглядит сейчас
Так дом выглядит сейчас
Так дом выглядит сейчас. Фото: Авито

Справка

Объекты культурного наследия, находящиеся в частной собственности, могут быть куплены и проданы на любых площадках. При этом на нового владельца переходят все обязательства по сохранению и поддержанию здания в соответствии с его охранным статусом.

В 2017 году дом включили в реестр объектов культурного наследия благодаря усилиям архитекторов и краеведов, которые отметили его архитектурную ценность и историческое значение для города.

Так дом выглядел до реконструкции
Так дом выглядел до реконструкции
Так дом выглядел до реконструкции. Фото: Правительство Новосибирской области

Реконструкция здания была проведена недавно: фасады выкрашены в контрастные цвета, заменены окна, обновлены интерьеры. На участке площадью 7 соток также появился новый забор. Площадь дома составляет 200 кв. м, высота потолков — 3 метра.

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#Алина Гурицкая#Общество#Новосибирск#Культурное наследие#Аренда#Продажа#Недвижимость#Архитектура#Реконструкция
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