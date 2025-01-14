В Новосибирске замруководителя налоговой инспекции арестовали за взятку

Posted 14 января, 03:54
Published 14 января, 03:54
Modified 14 января, 03:56
Updated 14 января, 03:56
Заместителя начальника налоговой инспекции одного из районов Новосибирска обвинили в получении взятки. Также по этому делу проходят две женщины, то есть посредницы.
Все произошло в конце 2024 года. По данным следователей, сотрудница налоговой получила взятку от двух учредителей обществ. За «вознаграждение» она пообещала вести покровительство, уменьшая суммы налогов, а также отменить налоговые проверки.
Преступление раскрыли. Заместителю предъявили обвинение по факту получения взятки, размер которой считается крупным. По этой статье ей грозит от 7 до 12 лет колонии. В настоящий момент сотрудница арестована. Двум посредницам дали подписку о невыезде. Расследование продолжается. Ранее в Новосибирске инспектора ДПС поймали на полумиллионной взятке.