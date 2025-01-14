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Posted 14 января, 03:54

Published 14 января, 03:54

Modified 14 января, 03:56

Updated 14 января, 03:56

Женщину арестовали за взятку

В Новосибирске замруководителя налоговой инспекции арестовали за взятку

14 января 2025, 03:54
Фото: 1MI. Женщину арестовали за взятку
В Новосибирске был арестован замруководителя налоговой инспекции, о чем сообщили в СКР.

Заместителя начальника налоговой инспекции одного из районов Новосибирска обвинили в получении взятки. Также по этому делу проходят две женщины, то есть посредницы.

Все произошло в конце 2024 года. По данным следователей, сотрудница налоговой получила взятку от двух учредителей обществ. За «вознаграждение» она пообещала вести покровительство, уменьшая суммы налогов, а также отменить налоговые проверки.

Преступление раскрыли. Заместителю предъявили обвинение по факту получения взятки, размер которой считается крупным. По этой статье ей грозит от 7 до 12 лет колонии. В настоящий момент сотрудница арестована. Двум посредницам дали подписку о невыезде. Расследование продолжается. Ранее в Новосибирске инспектора ДПС поймали на полумиллионной взятке.

Видео: СУ СКР по НСО.
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