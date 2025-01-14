В Новосибирске замруководителя налоговой инспекции арестовали за взятку

Преступление раскрыли. Заместителю предъявили обвинение по факту получения взятки, размер которой считается крупным. По этой статье ей грозит от 7 до 12 лет колонии. В настоящий момент сотрудница арестована. Двум посредницам дали подписку о невыезде. Расследование продолжается. Ранее в Новосибирске инспектора ДПС поймали на полумиллионной взятке.