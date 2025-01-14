В Новосибирской области люди рождаются реже, чем уходят на тот свет

Posted 14 января, 06:16
Published 14 января, 06:16
Modified 14 января, 06:18
Updated 14 января, 06:18
За год в регионе скончались 37 397 человек. Больше всего случаев было в январе — 3620. Меньше всего в ноябре — 2876 новосибирцев.
Примечательно, но количество случаев ухода из жизни превысила рождаемость. За этот же период на свет появилось 24 923 младенцев. Самым «урожайным» месяцем стал июль — 2 445 малышей. Меньше всего рожали в ноябре — 1 872 ребенка.
Ранее в МВД рассказали о самых криминальных районов Новосибирска. Больше всего произошло преступлений в Ленинском районе, вторым по счету идет Октябрьский район, затем — Кировский, а замыкает топ Центральный район. В целом же число преступлений уже снизилась.