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Posted 14 января, 06:16

Published 14 января, 06:16

Modified 14 января, 06:18

Updated 14 января, 06:18

Рост естественной убыли населения в Новосибирской области

В Новосибирской области люди рождаются реже, чем уходят на тот свет

14 января 2025, 06:16
Фото: 1MI. Рост естественной убыли населения в Новосибирской области
В Новосибирской области ЗАГС дал статистику за 2024 год.

За год в регионе скончались 37 397 человек. Больше всего случаев было в январе — 3620. Меньше всего в ноябре — 2876 новосибирцев.

Примечательно, но количество случаев ухода из жизни превысила рождаемость. За этот же период на свет появилось 24 923 младенцев. Самым «урожайным» месяцем стал июль — 2 445 малышей. Меньше всего рожали в ноябре — 1 872 ребенка.

Ранее в МВД рассказали о самых криминальных районов Новосибирска. Больше всего произошло преступлений в Ленинском районе, вторым по счету идет Октябрьский район, затем — Кировский, а замыкает топ Центральный район. В целом же число преступлений уже снизилась.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Дети#Смерть#Рождаемость
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