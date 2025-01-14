Жительница Новосибирска выиграла миллион рублей — как ей это удалось

Сама победительница призналась, что изначально не могла поверить в свою удачу. Чтобы убедиться в реальности выигрыша, она связалась с горячей линией лотереи и пересмотрела запись эфира. Для неё выигрыш стал неожиданным и приятным подарком в год Змеи.