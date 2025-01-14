Жительница Новосибирска выиграла миллион рублей — как ей это удалось

Posted 14 января, 08:16
Published 14 января, 08:16
Modified 14 января, 08:18
Updated 14 января, 08:18
Жительница Новосибирска, работающая в транспортной сфере, неожиданно стала миллионером благодаря новогоднему розыгрышу лотереи. Анастасия, оказавшись проездом в Перми, решила заглянуть в магазин и впервые приобрела несколько лотерейных билетов. Этот момент оказался судьбоносным: розыгрыш, состоявшийся 1 января 2025 года, принёс ей выигрыш в размере 1 000 000 рублей.
Сама победительница призналась, что изначально не могла поверить в свою удачу. Чтобы убедиться в реальности выигрыша, она связалась с горячей линией лотереи и пересмотрела запись эфира. Для неё выигрыш стал неожиданным и приятным подарком в год Змеи.
По словам Анастасии, работа железнодорожником оставляет мало времени на личные дела, и покупка билетов была спонтанным решением. Однако именно этот случайный визит в магазин принёс ей крупный денежный приз.
Теперь перед победительницей стоит вопрос, как распорядиться выигрышем. Среди её идей — открыть вклад или положить деньги на счёт, чтобы создать финансовую подушку безопасности или накопить средства на образование.