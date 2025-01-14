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Posted 14 января, 10:11

Published 14 января, 10:11

Modified 14 января, 10:13

Updated 14 января, 10:13

Девочку любят в семье

Жительница Новосибирска взяла под опеку девочку и мечтает поставить ее на ноги

14 января 2025, 10:11
Фото: 1MI. Девочку любят в семье
Бизнесвумен из Новосибирска взяла под опеку девочку, прикованную к постели: об этом рассказала сама женщина.

Мать двоих детей в январе 2023 года увидела фотографию лежачей девочки. Лицо ребенка она не могла забыть долгое время. Женщина много рассуждала и в итоге, задумала ее взять под опеку.

Тогда Ане было восемь лет. У нее имеется редкое заболевание «Спина Бифида», пишет КП-Новосибирск. От ребенка отказалась семья, так как побоялась трудностей. Взяв девочку под опеку, у Татьяны изменилась жизнь.

Она с мужем и дочками начали изучать вопрос помощи и воспитания девочки и с каждым днем у них получалось все больше и больше. Сейчас можно заметить счастливое лицо Ани, живущей в любящей семье. Ранее мы рассказали о ресторане для белок.

Фото: КП-Новосибирск
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#Эмилия Губарева#Общество#Новосибирск#Дети#Семья
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