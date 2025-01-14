Жительница Новосибирска взяла под опеку девочку и мечтает поставить ее на ноги

Posted 14 января, 10:11
Published 14 января, 10:11
Modified 14 января, 10:13
Updated 14 января, 10:13
Мать двоих детей в январе 2023 года увидела фотографию лежачей девочки. Лицо ребенка она не могла забыть долгое время. Женщина много рассуждала и в итоге, задумала ее взять под опеку.
Тогда Ане было восемь лет. У нее имеется редкое заболевание «Спина Бифида», пишет КП-Новосибирск. От ребенка отказалась семья, так как побоялась трудностей. Взяв девочку под опеку, у Татьяны изменилась жизнь.
Она с мужем и дочками начали изучать вопрос помощи и воспитания девочки и с каждым днем у них получалось все больше и больше. Сейчас можно заметить счастливое лицо Ани, живущей в любящей семье. Ранее мы рассказали о ресторане для белок.