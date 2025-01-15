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Posted 15 января, 02:44

Published 15 января, 02:44

Modified 15 января, 02:46

Updated 15 января, 02:46

Прилучный с детьми

Бабушка Прилучного не смогла поздравить внука с днем рождения — он обвинил ее в хайпе

15 января 2025, 02:44
Фото: соцсети. Прилучный с детьми

Бабушка сына от новосибирского актера Прилучного не дописалась до внука

Страсти вокруг семьи новосибирского актера так и не утихают: в этот раз бабушка не поздравила внука с праздником, о чем она сама написала в соцсетях.

Недавно сыну актера Павла Прилучного — Тимофею, исполнилось 12 лет. День Рождения он праздновал вместе с отцом в загородном доме на базе отдыха. Также с ним была мачеха, младший брат и сестра. На праздник других родственников не позвали.

Как написала в соцсетях мать Агаты Муцениеце, она не смогла дописаться до Тимофея. Она предположила, что номер внука был изменен, а высланные подарки вернулись обратно.

Сам Тимофей заявил о хайпе со стороны бабушки. Его мать произошедшее не комментировала, так как сейчас отдыхает с новым бойфрендом на Мальдивах.

Фото: соцсети
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