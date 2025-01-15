Бабушка Прилучного не смогла поздравить внука с днем рождения — он обвинил ее в хайпе

Posted 15 января, 02:44
Published 15 января, 02:44
Modified 15 января, 02:46
Updated 15 января, 02:46
Недавно сыну актера Павла Прилучного — Тимофею, исполнилось 12 лет. День Рождения он праздновал вместе с отцом в загородном доме на базе отдыха. Также с ним была мачеха, младший брат и сестра. На праздник других родственников не позвали.
Как написала в соцсетях мать Агаты Муцениеце, она не смогла дописаться до Тимофея. Она предположила, что номер внука был изменен, а высланные подарки вернулись обратно.
Сам Тимофей заявил о хайпе со стороны бабушки. Его мать произошедшее не комментировала, так как сейчас отдыхает с новым бойфрендом на Мальдивах.