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Posted 15 января, 07:48

Published 15 января, 07:48

Modified 15 января, 07:50

Updated 15 января, 07:50

Как будут работать в праздники

Дополнительные выходные 23 февраля и 8 марта — будут или нет в России

15 января 2025, 07:48
Фото: 1MI. Как будут работать в праздники

Жителям Новосибирска рассказали, как отдыхаем и работаем 23 февраля и 8 марта

В Новосибирске рассказали, будут ли дополнительные выходные в феврале и марте, о чем говорят данные производственного календаря.

Дополнительных дней отдыха в праздники в День защитника Отечества 23 февраля и Международный женский день 8 марта не ожидается. Эти даты выпадают на выходные.

Ближайшие длительные выходные выпадают на май. Отдыхать россияне будут с 1 по 4 мая. Затем ожидаются еще одни продолжительные выходные с 8 по 11 мая, в честь праздника Дня победы.

Среди этих выходных будет две коротких недели: с 28 по 30 апреля и с 5 по 7 мая. Ранее мы рассказали, как жительница Новосибирска выиграла миллион рублей. Сибирячка работает железнодорожником.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Отдых#Выходные#Работа
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