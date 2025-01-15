Дополнительные выходные 23 февраля и 8 марта — будут или нет в России

Posted 15 января, 07:48
Published 15 января, 07:48
Modified 15 января, 07:50
Updated 15 января, 07:50
Дополнительных дней отдыха в праздники в День защитника Отечества 23 февраля и Международный женский день 8 марта не ожидается. Эти даты выпадают на выходные.
Ближайшие длительные выходные выпадают на май. Отдыхать россияне будут с 1 по 4 мая. Затем ожидаются еще одни продолжительные выходные с 8 по 11 мая, в честь праздника Дня победы.
Среди этих выходных будет две коротких недели: с 28 по 30 апреля и с 5 по 7 мая. Ранее мы рассказали, как жительница Новосибирска выиграла миллион рублей. Сибирячка работает железнодорожником.