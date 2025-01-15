Два крупных ТРЦ в Новосибирске эвакуировали — что произошло

Сообщения об угрозе взрыва поступили в администрацию обоих ТЦ примерно в 16:00. На место происшествий прибыли сотрудники Росгвардии и других спецслужб. По словам очевидцев, посетители покидали здания организованно, однако многие остались ждать у входов в ожидании новостей. Фотографии с мест событий быстро распространились в социальных сетях. На снимках видны толпы людей, собравшихся перед ТЦ, и патрульные автомобили спецслужб.