Два крупных ТРЦ в Новосибирске эвакуировали — что произошло

Posted 15 января, 11:02
Published 15 января, 11:02
Modified 15 января, 11:04
Updated 15 января, 11:04
Сообщения об угрозе взрыва поступили в администрацию обоих ТЦ примерно в 16:00. На место происшествий прибыли сотрудники Росгвардии и других спецслужб. По словам очевидцев, посетители покидали здания организованно, однако многие остались ждать у входов в ожидании новостей. Фотографии с мест событий быстро распространились в социальных сетях. На снимках видны толпы людей, собравшихся перед ТЦ, и патрульные автомобили спецслужб.
В пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области подтвердили, что сообщений о пожаре или задымлении не поступало. Основной версией ЧП стало поступление анонимных угроз о минировании.
Как уточнили позже в пресс-службе МВД по Новосибирской области, оперативная группа провела детальное обследование помещений. Взрывчатых устройств обнаружено не было. После проверки посетители и сотрудники смогли вернуться в здания, а работа торговых центров возобновилась в штатном режиме.