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Posted 15 января, 11:02

Published 15 января, 11:02

Modified 15 января, 11:04

Updated 15 января, 11:04

ТРЦ «Юпитер»

Два крупных ТРЦ в Новосибирске эвакуировали — что произошло

15 января 2025, 11:02
Фото: 2GIS. ТРЦ «Юпитер»

В Новосибирске эвакуировали ТРЦ «Юпитер» и «Калейдоскоп»

В конце рабочего дня 15 января в Новосибирске одновременно эвакуировали посетителей двух торговых центров — «Калейдоскоп» на площади Маркса и «Юпитер» на улице Гоголя.

Сообщения об угрозе взрыва поступили в администрацию обоих ТЦ примерно в 16:00. На место происшествий прибыли сотрудники Росгвардии и других спецслужб. По словам очевидцев, посетители покидали здания организованно, однако многие остались ждать у входов в ожидании новостей. Фотографии с мест событий быстро распространились в социальных сетях. На снимках видны толпы людей, собравшихся перед ТЦ, и патрульные автомобили спецслужб.

Эвакуация ТРЦ «Юпитер»
Эвакуация ТРЦ «Юпитер». Фото: telegram-канал «Новосибирск с огоньком»

В пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области подтвердили, что сообщений о пожаре или задымлении не поступало. Основной версией ЧП стало поступление анонимных угроз о минировании.

Как уточнили позже в пресс-службе МВД по Новосибирской области, оперативная группа провела детальное обследование помещений. Взрывчатых устройств обнаружено не было. После проверки посетители и сотрудники смогли вернуться в здания, а работа торговых центров возобновилась в штатном режиме.

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#Алина Гурицкая#Происшествия#Новосибирск#МЧС#Росгвардия#Эвакуация#Минирование#ТРЦ
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