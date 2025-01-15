Глава Колыванского района требует убрать упоминания о себе из новосибирских СМИ

Скандал вокруг Артюхова начался с прокурорской проверки, которая выявила, что в 2021 году чиновник был принят на работу по совместительству в местный аграрный колледж. После этого он через заявление потребовал предоставление ему служебного жилья, что позволило ему получать компенсацию в 100% от суммы расходов на его оплату, а также услуг ЖКХ. Эти выплаты прекратились только после его увольнения из учебного заведения весной 2023 года.