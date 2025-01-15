Глава Колыванского района требует убрать упоминания о себе из новосибирских СМИ

Posted 15 января, 10:40
Published 15 января, 10:40
Modified 15 января, 10:42
Updated 15 января, 10:42
Артюхов утверждает, что публикации нарушают его право на защиту личной жизни. В письмах он апеллирует к статьям 137 и 128.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, касающимся защиты конфиденциальности и наказания за клевету.
Скандал вокруг Артюхова начался с прокурорской проверки, которая выявила, что в 2021 году чиновник был принят на работу по совместительству в местный аграрный колледж. После этого он через заявление потребовал предоставление ему служебного жилья, что позволило ему получать компенсацию в 100% от суммы расходов на его оплату, а также услуг ЖКХ. Эти выплаты прекратились только после его увольнения из учебного заведения весной 2023 года.
Прокуратура сочла действия Артюхова неправомерными, и он вернул полученные компенсации. Однако судебное разбирательство по делу завершилось частичным удовлетворением иска ведомства, а вопрос о досрочном лишении чиновника полномочий был передан на рассмотрение районного совета депутатов. Несмотря на это, Артюхов продолжает занимать свою должность.
На уточняющие вопросы журналистов, какие именно сведения публикации он считает нарушением своих прав, Артюхов не ответил. Также чиновник не стал комментировать ситуацию по телефону, сообщает «Прецедент».