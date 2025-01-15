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Posted 15 января, 05:17

Published 15 января, 05:17

Modified 15 января, 05:19

Updated 15 января, 05:19

Окунание в ледяную воду является только традицией

Грех не смыть водой: людей отговаривают от крещенских купаний

15 января 2025, 05:17
Фото: atas.info. Окунание в ледяную воду является только традицией

Жителей Новосибирска отговаривают от крещенских купаний и смывания грехов

Священник рассказал жителям Новосибирска про миф крещенского окунания.

Приближается день Крещения. Жители Новосибирска готовы окунуться в прорубь. Многие ошибочно верят, что это им поможет смыть грехи, однако иеромонах Макарий из Иваново-Вознесенской епархии развеял данный миф.

По словам священника, Русская православная церковь не считает купание в проруби каким-то обрядом. Это лишь русская традиция. Единственной возможностью исцелиться от грехов является исповедь, пишет Life.ru.

Отметим, что в Крещение в Новосибирске будут работать только пять купелей. Официально разрешено окунаться только в них. Там будут дежурить спасатели и врачи. Самодельная прорубь может стоить вам жизни.

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