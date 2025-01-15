Грех не смыть водой: людей отговаривают от крещенских купаний

Posted 15 января, 05:17
Published 15 января, 05:17
Modified 15 января, 05:19
Updated 15 января, 05:19
Приближается день Крещения. Жители Новосибирска готовы окунуться в прорубь. Многие ошибочно верят, что это им поможет смыть грехи, однако иеромонах Макарий из Иваново-Вознесенской епархии развеял данный миф.
По словам священника, Русская православная церковь не считает купание в проруби каким-то обрядом. Это лишь русская традиция. Единственной возможностью исцелиться от грехов является исповедь, пишет Life.ru.
Отметим, что в Крещение в Новосибирске будут работать только пять купелей. Официально разрешено окунаться только в них. Там будут дежурить спасатели и врачи. Самодельная прорубь может стоить вам жизни.