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Posted 15 января, 09:15

Published 15 января, 09:15

Modified 15 января, 09:40

Updated 15 января, 09:40

Возгорание в новостройке

«Из кватиры вывели двух детей»: подробности пожара в Калининском районе Новосибирска

15 января 2025, 09:15
Фото: предоставлено atas.info. Возгорание в новостройке

Появились подробности пожара в высотке в Калиниском районе Новосибирска

В Новосибирске в Калининском районе вспыхнул пожар в 16-этажном доме на улице Столетова. Местные жители рассказали Atas.Info о том, что произошло.

Возгорание началось в квартире на 14 этаже. Спасатели оперативно прибыли на место и эвакуировали жителей верхних этажей по незадымляемой лестнице. Однако, как выяснилось, система пожаротушения в доме работала плохо, что осложнило ликвидацию возгорания. Как рассказывает Анна, проживающая на 15 этаже, она услышала едва заметный писк, напоминающий сигнализацию, но подумала, что звук исходит от бытовой техники.

«Моими глазами было так: я играю в приставку, появляется странный звук. Я сначала подумала, что это увлажнитель воздуха или телевизор, игнорировала пару минут. Выключаю их — не они. Иду искать звук, он похож на сигнализацию, но совсем не как для эвакуации. Слышу, что это возле двери. Открываю, а там вентиляция засасывает, запах гари и орет еще сильнее. Я бегу к окну, пожарные уже там. Быстро одеваюсь, спускаюсь вниз, там куча людей, стекла падают с балкона», — делится с Atas.Info Анна.

По словам очевидцев, в квартире, где произошел пожар, сгорели личные вещи, оплавился натяжной потолок, а балкон получил значительные повреждения. Жильцы заметили, что огонь распространился с балкона. Местные предполагают, что причиной возгорания стал оставленный непотушенный окурок.

«Произошло возгорание балкона в 16-этажном доме на 14 этаже. Пожарные потушили открытое горение на площади 3 кв. м. Горели домашние вещи на балконе. От высокой температуры огня лопнули стеклопакеты и горели вещи на балконе в вышерасположенной квартире. Пожарные потушили возгорание на 1 квадратном метре», — сообщили в ГУ МЧС по Новосибирской области.

Как рассказала Анна, почти все жители эвакуировались самостоятельно. Однако из одной квартиры эвакуировали двух детей. Женщина сообщает, что они были в сознании.

Сейчас в подъезде и квартирах дома остался сильный запах гари. Кроме того, балконы ниже 16 этажа затопило водой после тушения.

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