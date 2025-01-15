«Из кватиры вывели двух детей»: подробности пожара в Калининском районе Новосибирска

Возгорание началось в квартире на 14 этаже. Спасатели оперативно прибыли на место и эвакуировали жителей верхних этажей по незадымляемой лестнице. Однако, как выяснилось, система пожаротушения в доме работала плохо, что осложнило ликвидацию возгорания. Как рассказывает Анна, проживающая на 15 этаже, она услышала едва заметный писк, напоминающий сигнализацию, но подумала, что звук исходит от бытовой техники.