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Posted 15 января, 05:54

Published 15 января, 05:54

Modified 15 января, 05:56

Updated 15 января, 05:56

На эту красоту можно смотреть бесконечно

Из Новосибирска на Алтай: почему важно увидеть чудо-озеро Лебединое своими глазами

15 января 2025, 05:54
Фото: Артем Шершнев. atas.info. На эту красоту можно смотреть бесконечно

Новосибирский путешественник рассказал об удивительном лебедином озере на Алтае

Озеро Светлое — единственное место на Алтае, куда прилетают зимовать лебеди, в честь которых водоем получил второе название.

В Алтайском крае, в 70 километрах от Бийска, находится удивительное озеро, куда на зимовку прилетают сотни грациозных лебедей. Птицы появляются здесь в ноябре, а покидают водоем в первых числах апреля, улетая на Салехард, где проводят лето.

Основная масса зимующих птиц — лебеди-кликуны. Компанию им составяет большая популяция уток.
Основная масса зимующих птиц - лебеди-кликуны. Компанию им составяет большая популяция уток.
Основная масса зимующих птиц - лебеди-кликуны. Компанию им составяет большая популяция уток.
Основная масса зимующих птиц - лебеди-кликуны. Компанию им составяет большая популяция уток.
Основная масса зимующих птиц — лебеди-кликуны. Компанию им составяет большая популяция уток.. Фото: Артем Шершнев. atas.info

Озеро не замерзает благодаря большому количеству ключей, бьющих со дна. Даже в самые холодные дни температура воды не опускается ниже +4 градусов. Первых лебедей зимой местные жители заметили здесь в конце 60-х годов прошлого века. Количество зимующих птиц росло год от года и в 1973 для охраны пернатых был создан государственный заказник.

Птицы совершенно не боятся людей и подплывают вплотную к берегу.
Птицы совершенно не боятся людей и подплывают вплотную к берегу.
Птицы совершенно не боятся людей и подплывают вплотную к берегу.
Птицы совершенно не боятся людей и подплывают вплотную к берегу.
Птицы совершенно не боятся людей и подплывают вплотную к берегу.. Фото: Артем Шершнев. atas.info

Вход на территорию стоит сто рублей с человека. Здесь же можно приобрести специальную кормовую смесь — хлебом лебедей кормить категорически запрещено. Обустроены специальные мостки, с которых удобно наблюдать за птицами.

На озере всегда есть любопытные туристы.
На озере всегда есть любопытные туристы.
На озере всегда есть любопытные туристы.
На озере всегда есть любопытные туристы.
На озере всегда есть любопытные туристы.. Фото: Артем Шершнев. atas.info

Здесь напрочь разбивается стереотип о том, что лебедь — это чинное и неспешное создание. Над водной гладью стоит неутихающий гвалт. Лебеди отталкивают друг друга от корма, который им бросают с берега, хватают соседей клювами за лапы и крылья, словом, «ведут себя, как базарные бабки», как подметил один из гостей озера.

Несмотря на постоянную суету, некоторые птицы находят время чинно проплать парочками в стороне от общей стаи.
Несмотря на постоянную суету, некоторые птицы находят время чинно проплать парочками в стороне от общей стаи.. Фото: Артем Шершнев. atas.info

Сюда часто заезжают свадебные кортежи из Белокурихи и Бийска, несмотря на то, что путь неблизок. Пары считают, что романтические фото на фоне белоснежных птиц станут залогом длительных и счастливых отношений.

Лебеди — традиционный символ верности и благородства.
Лебеди - традиционный символ верности и благородства.
Лебеди - традиционный символ верности и благородства.
Лебеди - традиционный символ верности и благородства.
Лебеди — традиционный символ верности и благородства.. Фото: Артем Шершнев. atas.info

Чтобы добраться из Новосибирска до сказочного озера, необходимо доехать до Бийска, потом держать путь на село Советское, затем свернуть в сторону села Урожайное, через несколько километров от него будет место наблюдения за птицами. Заблудиться невозможно — на пути будут встречаться указатели.

Посещение озера можно совместить с отдыхом на новом горнолыжном курорте «Манжерок». Однако мнение туристов о комплексе неоднозначно — об этом мы рассказывали в специальном материале.

Куда съездить на выходные из Новосибирска: розовое соленое озеро Бурлинское на Алтае
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#Артем Шершнев#Новосибирск#Птицы#Путешествия#Озеро#Алтайский край#Лебеди
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