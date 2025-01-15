Из Новосибирска на Алтай: почему важно увидеть чудо-озеро Лебединое своими глазами

Posted 15 января, 05:54
Published 15 января, 05:54
Modified 15 января, 05:56
Updated 15 января, 05:56
В Алтайском крае, в 70 километрах от Бийска, находится удивительное озеро, куда на зимовку прилетают сотни грациозных лебедей. Птицы появляются здесь в ноябре, а покидают водоем в первых числах апреля, улетая на Салехард, где проводят лето.
Озеро не замерзает благодаря большому количеству ключей, бьющих со дна. Даже в самые холодные дни температура воды не опускается ниже +4 градусов. Первых лебедей зимой местные жители заметили здесь в конце 60-х годов прошлого века. Количество зимующих птиц росло год от года и в 1973 для охраны пернатых был создан государственный заказник.
Вход на территорию стоит сто рублей с человека. Здесь же можно приобрести специальную кормовую смесь — хлебом лебедей кормить категорически запрещено. Обустроены специальные мостки, с которых удобно наблюдать за птицами.
Здесь напрочь разбивается стереотип о том, что лебедь — это чинное и неспешное создание. Над водной гладью стоит неутихающий гвалт. Лебеди отталкивают друг друга от корма, который им бросают с берега, хватают соседей клювами за лапы и крылья, словом, «ведут себя, как базарные бабки», как подметил один из гостей озера.
Сюда часто заезжают свадебные кортежи из Белокурихи и Бийска, несмотря на то, что путь неблизок. Пары считают, что романтические фото на фоне белоснежных птиц станут залогом длительных и счастливых отношений.
Чтобы добраться из Новосибирска до сказочного озера, необходимо доехать до Бийска, потом держать путь на село Советское, затем свернуть в сторону села Урожайное, через несколько километров от него будет место наблюдения за птицами. Заблудиться невозможно — на пути будут встречаться указатели.
Посещение озера можно совместить с отдыхом на новом горнолыжном курорте «Манжерок». Однако мнение туристов о комплексе неоднозначно — об этом мы рассказывали в специальном материале.