Из Новосибирска на Алтай: почему важно увидеть чудо-озеро Лебединое своими глазами

Здесь напрочь разбивается стереотип о том, что лебедь — это чинное и неспешное создание. Над водной гладью стоит неутихающий гвалт. Лебеди отталкивают друг друга от корма, который им бросают с берега, хватают соседей клювами за лапы и крылья, словом, «ведут себя, как базарные бабки», как подметил один из гостей озера.