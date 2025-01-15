Котят со сладкими носиками продают за 500 тысяч — как выглядят дорогущие животные

В России разведение каракетов в питомнике началось в 2014 году. Несмотря на то, что предки у этой породы дикие, нрав у метиса больше похож на домашнюю кошку. Они очень добрые, привязанные к хозяевам и на удивление хорошо уживаются с собаками. По словам заводчиков, каракеты легко поддаются дрессировке, любят купаться и гулять.