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Posted 15 января, 05:26

Published 15 января, 05:26

Modified 15 января, 05:28

Updated 15 января, 05:28

Котенок вырастет в крупного зверя

Котят со сладкими носиками продают за 500 тысяч — как выглядят дорогущие животные

15 января 2025, 05:26
Фото: avito.ru. Котенок вырастет в крупного зверя

Очаровательных котят-каракетов продают в Новосибирске за полмиллиона рублей

Похожие на рысей животные питаются только сырым мясом, утверждают заводчики.

На платформе бесплатных объявлений в Новосибирске появилось сообщение о продаже котят породы каракет. Профессиональные заводчики предлагают купить животное за 500 тысяч рублей. Высокая стоимость обусловлена тем, что кошки редкие.

«Ручные! Ласковые! Целовательные мосечки! Сладкий носик черненький и ушки», — эмоционально описывают своих питомцев хозяева.

Владельцы питомника рассказывают, что взрослая особь каракета достаточно крупная, поэтому для их содержания нужна большая квартира, частный дом или уличный вольер. Кормить такого котика нужно только качественным сырым мясом, сухой корм они не едят. Покупателю обещают пожизненные консультации по уходу за животным.

Эта порода появилась относительно недавно
Эта порода появилась относительно недавно. Фото: avito.ru

Каракет — это гибрид дикого кота каракала и домашней кошки. Считается, что порода зародилась в 90-е годы в Московском зоопарке, когда уличная кошка пробралась в вольер к самцу каракала. Котята, похожие на рысей, оказались бесплодными, но среди специалистов эту помесь оценили и в начале 2000-х в США получили полноценное потомство от пары каракала и абиссинской кошки.

В России разведение каракетов в питомнике началось в 2014 году. Несмотря на то, что предки у этой породы дикие, нрав у метиса больше похож на домашнюю кошку. Они очень добрые, привязанные к хозяевам и на удивление хорошо уживаются с собаками. По словам заводчиков, каракеты легко поддаются дрессировке, любят купаться и гулять.

За котят более привычных пород тоже просят большие деньги — так, разноцветного «британца» в Новосибирске продают за 150 тысяч рублей.

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