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Posted 15 января, 08:16

Published 15 января, 08:16

Modified 15 января, 08:18

Updated 15 января, 08:18

На что жалуются клиенты

Куда жаловаться на работу отделений «Почты России» в Новосибирске — порядок действий

15 января 2025, 08:16
Фото: 1MI. На что жалуются клиенты

Жителям Новосибирска рассказали, куда жаловаться на работу «Почты России»

«Почта России» в ответ на запрос редакции дала ответ по факту критики работы отделений в Новосибирске, о чем ранее писал Atas.info.

Жители Новосибирска оставляют десятки гневных отзывов по работе отделений почтового оператора в разных районах города. Горожане не всегда довольны обслуживанием, поэтому оценивают отделения в сервисе 2ГИС. Среди некоторых официальных точек есть такие, которые набрали меньше всего баллов.

Atas.info составил обращение в адрес «Почты России». Официальный представитель объяснил, что руководители подразделений берут на контроль темы обращений граждан, чтобы устранить все недочеты.

«Клиенты могут обратиться с отзывами и предложениями через официальное приложение компании. Также обращения по работе можно оставить через специальную форму на сайте», — уточнили Atas.info в «Почте России».

Если вы сталкивались со случаями, когда в Почте России никак не реагировали на критику и жалобы, то сообщите в нашу редакцию с помощью бота @Atasinfo_bot в Telegram.

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