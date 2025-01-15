Куда жаловаться на работу отделений «Почты России» в Новосибирске — порядок действий

Posted 15 января, 08:16
Published 15 января, 08:16
Modified 15 января, 08:18
Updated 15 января, 08:18
Жители Новосибирска оставляют десятки гневных отзывов по работе отделений почтового оператора в разных районах города. Горожане не всегда довольны обслуживанием, поэтому оценивают отделения в сервисе 2ГИС. Среди некоторых официальных точек есть такие, которые набрали меньше всего баллов.
Atas.info составил обращение в адрес «Почты России». Официальный представитель объяснил, что руководители подразделений берут на контроль темы обращений граждан, чтобы устранить все недочеты.
«Клиенты могут обратиться с отзывами и предложениями через официальное приложение компании. Также обращения по работе можно оставить через специальную форму на сайте», — уточнили Atas.info в «Почте России».
Если вы сталкивались со случаями, когда в Почте России никак не реагировали на критику и жалобы, то сообщите в нашу редакцию с помощью бота @Atasinfo_bot в Telegram.