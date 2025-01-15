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Posted 15 января, 04:07

Published 15 января, 04:07

Modified 15 января, 04:09

Updated 15 января, 04:09

Морозы ждут Сибирь

На Сибирь обрушатся сильные морозы — где похолодает сильнее всего

15 января 2025, 04:07
Фото: atas.info. Морозы ждут Сибирь

Морозы до -36 ожидаются в Новосибирской области

В Сибири ожидаются сильные морозы, о чем информировали в Гидрометцентре.

Лютые морозы ждут сибирские регионы. Как уточнил руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, похолодание накроет сразу несколько городов, причем в самое ближайшее время.

В период с 16 по 19 января в Ненецком автономном округе похолодает до -33…-36, на Таймыре ожидается -42…-49, а в Красноярском крае до -41…-46, пишет ТАСС.

А в Новосибирской области мощные морозы ожидаются в конце января. Максимально может похолодать до -36. Произойдет это ночью 29 числа, о чем говорят данные «Яндекс. Погоды». В ближайшие две недели в регионе будет в пределах -13.

Тем временем из-за ближайшего потепления в Новосибирске может ухудшиться погода.

Лютые морозы обрушатся на Новосибирскую область
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