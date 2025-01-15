На Сибирь обрушатся сильные морозы — где похолодает сильнее всего

Posted 15 января, 04:07
Published 15 января, 04:07
Modified 15 января, 04:09
Updated 15 января, 04:09
Лютые морозы ждут сибирские регионы. Как уточнил руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, похолодание накроет сразу несколько городов, причем в самое ближайшее время.
В период с 16 по 19 января в Ненецком автономном округе похолодает до -33…-36, на Таймыре ожидается -42…-49, а в Красноярском крае до -41…-46, пишет ТАСС.
А в Новосибирской области мощные морозы ожидаются в конце января. Максимально может похолодать до -36. Произойдет это ночью 29 числа, о чем говорят данные «Яндекс. Погоды». В ближайшие две недели в регионе будет в пределах -13.
Тем временем из-за ближайшего потепления в Новосибирске может ухудшиться погода.