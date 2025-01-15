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Posted 15 января, 11:25

Published 15 января, 11:25

Modified 15 января, 11:27

Updated 15 января, 11:27

Спутник в космосе

Новосибирские инженеры создают водные двигатели для спутников «Грифон»

15 января 2025, 11:25
Фото: Изображение Midjourney. Спутник в космосе
Новосибирская компания «Современный инжиниринг и автоматика» совершила важный шаг в области космических технологий, разработав новую модификацию водных электротермических двигателей для малых спутников.

Этот инновационный продукт обещает стать ключевым элементом в группировках спутников Роскосмоса, таких как «Грифон» и «Марафон». Особенность разработанных двигателей — использование воды в качестве топлива. Это решение позволяет не только улучшить экологичность, но и обеспечить безопасность при запуске с борта обитаемых космических аппаратов. Габариты устройства удивляют своей миниатюрностью: его диаметр составляет всего 8 см. Разработчики уже подтвердили работоспособность шести двигателей в реальных космических миссиях.

Производственные планы компании предусматривают выпуск до 100 двигателей в год к 2027 году. В 2024 году проект получил грантовую поддержку от правительства Новосибирской области, что стало значимым вкладом в развитие отечественных космических технологий. Индустриальный партнер из структуры Роскосмоса также проявил интерес к внедрению новых двигателей в масштабное серийное производство.

Проекты, такие как «Грифон» и «Марафон», станут важным этапом в развитии национальных космических программ. «Грифон» будет включать 136 спутников, обеспечивающих глобальный мониторинг природных и техногенных процессов. «Марафон» создается для систем интернета вещей, предоставляя стабильную связь даже в удалённых регионах. Эти программы не только укрепляют позиции России в космосе, но и открывают новые горизонты для науки и технологий.

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#Алина Гурицкая#Наука#Новосибирск#Космос#Роскосмос#Марафон#Грифон#Спутники
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