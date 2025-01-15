Новосибирские инженеры создают водные двигатели для спутников «Грифон»

Posted 15 января, 11:25
Published 15 января, 11:25
Modified 15 января, 11:27
Updated 15 января, 11:27
Этот инновационный продукт обещает стать ключевым элементом в группировках спутников Роскосмоса, таких как «Грифон» и «Марафон». Особенность разработанных двигателей — использование воды в качестве топлива. Это решение позволяет не только улучшить экологичность, но и обеспечить безопасность при запуске с борта обитаемых космических аппаратов. Габариты устройства удивляют своей миниатюрностью: его диаметр составляет всего 8 см. Разработчики уже подтвердили работоспособность шести двигателей в реальных космических миссиях.
Производственные планы компании предусматривают выпуск до 100 двигателей в год к 2027 году. В 2024 году проект получил грантовую поддержку от правительства Новосибирской области, что стало значимым вкладом в развитие отечественных космических технологий. Индустриальный партнер из структуры Роскосмоса также проявил интерес к внедрению новых двигателей в масштабное серийное производство.
Проекты, такие как «Грифон» и «Марафон», станут важным этапом в развитии национальных космических программ. «Грифон» будет включать 136 спутников, обеспечивающих глобальный мониторинг природных и техногенных процессов. «Марафон» создается для систем интернета вещей, предоставляя стабильную связь даже в удалённых регионах. Эти программы не только укрепляют позиции России в космосе, но и открывают новые горизонты для науки и технологий.