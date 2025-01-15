Новосибирские инженеры создают водные двигатели для спутников «Грифон»

Этот инновационный продукт обещает стать ключевым элементом в группировках спутников Роскосмоса, таких как «Грифон» и «Марафон». Особенность разработанных двигателей — использование воды в качестве топлива. Это решение позволяет не только улучшить экологичность, но и обеспечить безопасность при запуске с борта обитаемых космических аппаратов. Габариты устройства удивляют своей миниатюрностью: его диаметр составляет всего 8 см. Разработчики уже подтвердили работоспособность шести двигателей в реальных космических миссиях.