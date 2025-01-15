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Posted 15 января, 01:40

Published 15 января, 01:40

Modified 15 января, 01:42

Updated 15 января, 01:42

Какие книги продают чаще

Осталось надеяться на Бога: в Новосибирске рост спроса на Евангелие и Корана

15 января 2025, 01:40
Фото: 1MI. Какие книги продают чаще

В Новосибирске стали чаще продавать Евангелие и Коран

В Новосибирской области стали чаще покупать религиозную литературу, о чем говорят данные с сайта онлайн-покупок.

За 2024 год продажи религиозной литературы существенно выросли. Если сравнить с 2023 годом, то покупка Евангелие выросла на 62%. По стране у населения стала больше заинтересованность на подобную литературу. Интерес к христианству вырос на 43%, а к Корану на 95%, узнал Wildberries.

Повышенный интерес к подобной литературе связан с тревожностью у людей, пишет РБК Новосибирск. Она могла появиться из-за самоизоляции после пандемии коронавируса, а также спецоперации. В такие стрессовые моменты человек обращается к вере.

Ранее Новосибирская область вошла в топ самых читающих регионов в 2024 году. Также раскрыт список востребованных книг.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Религия#Книги#Христианство
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