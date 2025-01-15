Осталось надеяться на Бога: в Новосибирске рост спроса на Евангелие и Корана

За 2024 год продажи религиозной литературы существенно выросли. Если сравнить с 2023 годом, то покупка Евангелие выросла на 62%. По стране у населения стала больше заинтересованность на подобную литературу. Интерес к христианству вырос на 43%, а к Корану на 95%, узнал Wildberries.