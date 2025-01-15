ПАО «КАМАЗ» сохранило свои лидерские позиции в 2024 году

Posted 15 января, 11:41
Published 15 января, 11:41
Modified 15 января, 11:41
Updated 15 января, 11:41
В сегменте грузовиков с массой от 8 до 14 тонн продажи возросли до 4,15 тыс. единиц, что обеспечивает компании второе место после группы «ГАЗ». Интересно, что продукция КАМАЗа была представлена на этом рынке относительно недавно, однако за последние три года объем ее продаж увеличился в четыре раза, пишет inkazan.ru.
В 2024 году была активизирована работа по обеспечению российских регионов пассажирским транспортом. В результате было выпущено свыше 2,2 тыс. единиц техники, включая автобусы и электробусы, что стало рекордным показателем. В этой цифре учтены новые модели, такие как среднеразмерный автобус КАМАЗ-4290-30-5М, автобус КАМАЗ-4280-F5 «Вега» и электробус КАМАЗ-6282 ONC с возможностью ночной зарядки.
В этом же году компания сосредоточила основные усилия на поставке техники, необходимой для охраны границ России, при этом инженеры продолжали развивать линейку К5. В августе на рынок вышел седельный тягач КАМАЗ-54902 (4×2), который является более доступной альтернативой модели КАМАЗ-54901. Он предназначен для перевозок на расстояния до тысячи километров. Кроме того, были представлены и другие модели К5: седельные тягачи КАМАЗ-65955 (6×6), самосвалы КАМАЗ-6595 (6×4) и -65951 (8×4), шасси -65658 (6×2), а также газовая версия флагмана КАМАЗ-54901 (4×2).