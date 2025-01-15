ПАО «КАМАЗ» сохранило свои лидерские позиции в 2024 году

В этом же году компания сосредоточила основные усилия на поставке техники, необходимой для охраны границ России, при этом инженеры продолжали развивать линейку К5. В августе на рынок вышел седельный тягач КАМАЗ-54902 (4×2), который является более доступной альтернативой модели КАМАЗ-54901. Он предназначен для перевозок на расстояния до тысячи километров. Кроме того, были представлены и другие модели К5: седельные тягачи КАМАЗ-65955 (6×6), самосвалы КАМАЗ-6595 (6×4) и -65951 (8×4), шасси -65658 (6×2), а также газовая версия флагмана КАМАЗ-54901 (4×2).