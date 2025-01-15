Под Новосибирском приостановили стротельство утиной фабрики

Первый инцидент произошел летом 2024 года, когда на стройке фабрики обрушились железобетонные конструкции, в результате чего пострадали трое сотрудников. Несмотря на случившееся, работы продолжались без устранения выявленных проблем. Осенью произошло повторное обрушение, что привело к новым проверкам и, в конечном итоге, к решению о временном прекращении строительства.