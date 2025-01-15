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Posted 15 января, 11:17

Published 15 января, 11:17

Modified 15 января, 11:19

Updated 15 января, 11:19

Утки на пруду

Под Новосибирском приостановили стротельство утиной фабрики

15 января 2025, 11:17
Фото: Эмилия Губарева. atas.info. Утки на пруду
Арбитражный суд Новосибирской области на 40 дней остановил строительство птицефабрики по выращиванию уток пекинской породы STAR 53.

Решение о приостановке строительных работ было принято после вывода инспекции государственного строительного надзора Новосибирской области. Проверка выявила серьезные нарушения в проектной документации, которые затрагивали конструктивные элементы здания и другие аспекты безопасности. Эти недочеты стали причиной аварийной ситуации, представляя потенциальную угрозу для здоровья и жизни искитимских рабочих и будущих посетителей объекта.

Первый инцидент произошел летом 2024 года, когда на стройке фабрики обрушились железобетонные конструкции, в результате чего пострадали трое сотрудников. Несмотря на случившееся, работы продолжались без устранения выявленных проблем. Осенью произошло повторное обрушение, что привело к новым проверкам и, в конечном итоге, к решению о временном прекращении строительства.

Судебным постановлением было решено приостановить работы на срок 40 дней, разрешив только мероприятия по устранению недостатков. Застройщик, ООО СУ «Речное», был признан виновным в административном правонарушении. В материалах суда отмечено, что компания могла предотвратить нарушения, но не предприняла необходимых действий для соблюдения строительных норм.

ООО СУ «Речное» специализируется на возведении жилых и коммерческих объектов. Организация была основана в Новосибирске в 2013 году. Основные акционеры компании — АО «Интеграл» (80%) и ООО «Прогресс» (20%). За 2023 год компания продемонстрировала стабильную выручку в размере 1,491 млрд рублей.

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#Алина Гурицкая#Общество#Новосибирская область#Суд#Строительство#Нарушения#Инцидент#Безопасность#Птицефабрика#Искитимский район
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