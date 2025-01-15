Прокуратура взялась за вице-губернатора Теленчинова — что он натворил

Строительство дома стартовало в 2014 году, однако жилье так и не было передано владельцам. Около 200 семей, среди которых есть участники специальной военной операции, вложили средства в приобретение апартаментов. Застройщик презентовал эти помещения как жилые, но покупатели до сих пор не получили своих квартир.