Прокуратура взялась за вице-губернатора Теленчинова — что он натворил

Posted 15 января, 10:51
Published 15 января, 10:51
Modified 15 января, 10:53
Updated 15 января, 10:53
Строительство дома на улице Тополевая, 5, начатое компанией ООО «Многопрофильная клиника», остается незавершенным уже десятилетие. Прокуратура Новосибирской области уточнила, что здание относится к категории коммерческой недвижимости, что исключает возможность применения стандартных мер государственной поддержки, таких как предоставление субсидий или реализация инвестиционных проектов.
Как рассказал исполняющий обязанности начальника управления по надзору за исполнением федерального законодательства Олег Желдак, единственным выходом из сложившейся ситуации может стать привлечение инвесторов. Желдак также добавил, что 30 октября 2024 года вице-губернатору Роману Теленчинову было внесено представление, которое сейчас находится в стадии реализации. В рамках этого процесса активно ведутся поиски потенциальных инвесторов, сообщает Сиб.фм.
Проблемы с долгостроем усугубляются судебными процессами, связанными с деятельностью компании-застройщика. На генерального директора ООО «Многопрофильная клиника» Сергея Степанова заведено уголовное дело. Его обвиняют в мошенничестве с использованием должностного положения, что нанесло существенный ущерб дольщикам. Прокуратура заявила, что речь идет о хищении средств, вложенных гражданами в другой строительный проект компании на улице Добролюбова, 162/1.
В дополнение к судебным разбирательствам, в отношении застройщика проводится проверка, итоги которой будут использованы для принятия процессуального решения. Прокуратура обещает держать на контроле как ход расследования, так и ситуацию с завершением строительства на Тополевой.
Строительство дома стартовало в 2014 году, однако жилье так и не было передано владельцам. Около 200 семей, среди которых есть участники специальной военной операции, вложили средства в приобретение апартаментов. Застройщик презентовал эти помещения как жилые, но покупатели до сих пор не получили своих квартир.
Недовольство дольщиков вылилось в пикет, который прошел 15 декабря возле театра «Глобус». Участники акции обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой помочь в решении их проблемы.