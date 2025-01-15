Семь слонов отправили из Новосибирской области — как такое возможно

Posted 15 января, 04:29
Published 15 января, 04:29
Modified 15 января, 04:31
Updated 15 января, 04:31
Всего за 2024 год регион отправил 15 тысяч посылок. Они разошлись по 101 стране. В топе государств оказались США, Китай, Казахстан, Германия и Израиль. Самыми редкими стали страны Маврикий, Уганда и Аруба.
Самая миниатюрная посылка весила 10г — она улетела в Хорватию. Что касается самой тяжелой (25,5 кг), то она отправилась в Эквадор. Общий вес груза всех посылок за год составил 37 тонн. Это можно сравнить с весом семи слонов.
Ранее мы назвали самые худшие отделения почты. Люди жалуются на медленное обслуживание, очереди и хамство со стороны сотрудников.