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Posted 15 января, 04:29

Published 15 января, 04:29

Modified 15 января, 04:31

Updated 15 января, 04:31

Посылки весом, как семь слонов

Семь слонов отправили из Новосибирской области — как такое возможно

15 января 2025, 04:29
Фото: 1MI. Посылки весом, как семь слонов

Жители Новосибирской области за год отправили посылки весом, как семь слонов

Жители Новосибирской области отправляли посылки в разные уголки мира: в Почте России рассказали, куда именно.

Всего за 2024 год регион отправил 15 тысяч посылок. Они разошлись по 101 стране. В топе государств оказались США, Китай, Казахстан, Германия и Израиль. Самыми редкими стали страны Маврикий, Уганда и Аруба.

Самая миниатюрная посылка весила 10г — она улетела в Хорватию. Что касается самой тяжелой (25,5 кг), то она отправилась в Эквадор. Общий вес груза всех посылок за год составил 37 тонн. Это можно сравнить с весом семи слонов.

Ранее мы назвали самые худшие отделения почты. Люди жалуются на медленное обслуживание, очереди и хамство со стороны сотрудников.

#Эмилия Губарева#Новосибирск
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