Семь слонов отправили из Новосибирской области — как такое возможно

Самая миниатюрная посылка весила 10г — она улетела в Хорватию. Что касается самой тяжелой (25,5 кг), то она отправилась в Эквадор. Общий вес груза всех посылок за год составил 37 тонн. Это можно сравнить с весом семи слонов.