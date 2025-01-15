Серийный маньяк из Новосибирска задержан спустя 22 года после череды убийств

50-летний житель Новосибирской области ранее был судим, однако на момент совершения убийств в 2002 году не попадал под подозрение. После возвращения из Москвы он жил в своём регионе, избегая внимания правоохранительных органов. В настоящее время следствие проверяет его на причастность к аналогичным преступлениям в других регионах России.