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Posted 15 января, 13:39

Published 15 января, 13:39

Modified 15 января, 13:58

Updated 15 января, 13:58

Обвиняемый в убийствах

Серийный маньяк из Новосибирска задержан спустя 22 года после череды убийств

15 января 2025, 13:39
Фото: ГСУ СК России по Московской области. Обвиняемый в убийствах

В Подмосковье спустя 22 года задержан серийный маньяк из Новосибирска

Следственный комитет Российской Федерации сообщил о задержании 50-летнего жителя Новосибирской области, подозреваемого в совершении серии убийств в Московской области в 2002 году.

На протяжении двух десятилетий убийства оставались нераскрытыми. В 2024 году следователи пересмотрели архивные дела, используя передовые технологии для анализа биологических материалов. Именно это позволило выйти на след подозреваемого, который в 2002 году находился в Москве на обучении.

Обвиняемый признался в четырёх убийствах. Среди жертв — абитуриентка колледжа, убитая в лесопарке Подольска, две девушки, погибшие в один день в Центральном парке Пушкино, и студентка из Перу, на которую напали возле общежития в Химках.

Как установило следствие, маньяк подкарауливал жертв в тёмное время суток, нанося им увечья, чтобы те не могли сопротивляться. После нападения он совершал сексуальное насилие и лишал жизни. Особую жестокость и цинизм подозреваемого подтверждают его собственные показания.

«Меня привлекла её внешность. Я решил подойти и познакомиться. Затем оттащил её и нанёс удары, пока она не потеряла сознание. После этого совершил преступление», — рассказал обвиняемый о своём последнем нападении.

Поворотным моментом в расследовании стало возобновление работы над архивными делами. Новые исследования биоматериалов связали обвиняемого с преступлениями. Специалисты отметили, что совпадение ДНК стало решающим доказательством.

50-летний житель Новосибирской области ранее был судим, однако на момент совершения убийств в 2002 году не попадал под подозрение. После возвращения из Москвы он жил в своём регионе, избегая внимания правоохранительных органов. В настоящее время следствие проверяет его на причастность к аналогичным преступлениям в других регионах России.

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#Алина Гурицкая#Происшествия#Новосибирск#Следственный комитет#Маньяк#ДНК#Убийства#Пожертвования
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