Серийный маньяк из Новосибирска задержан спустя 22 года после череды убийств

Posted 15 января, 13:39
Published 15 января, 13:39
Modified 15 января, 13:58
Updated 15 января, 13:58
На протяжении двух десятилетий убийства оставались нераскрытыми. В 2024 году следователи пересмотрели архивные дела, используя передовые технологии для анализа биологических материалов. Именно это позволило выйти на след подозреваемого, который в 2002 году находился в Москве на обучении.
Обвиняемый признался в четырёх убийствах. Среди жертв — абитуриентка колледжа, убитая в лесопарке Подольска, две девушки, погибшие в один день в Центральном парке Пушкино, и студентка из Перу, на которую напали возле общежития в Химках.
Как установило следствие, маньяк подкарауливал жертв в тёмное время суток, нанося им увечья, чтобы те не могли сопротивляться. После нападения он совершал сексуальное насилие и лишал жизни. Особую жестокость и цинизм подозреваемого подтверждают его собственные показания.
«Меня привлекла её внешность. Я решил подойти и познакомиться. Затем оттащил её и нанёс удары, пока она не потеряла сознание. После этого совершил преступление», — рассказал обвиняемый о своём последнем нападении.
Поворотным моментом в расследовании стало возобновление работы над архивными делами. Новые исследования биоматериалов связали обвиняемого с преступлениями. Специалисты отметили, что совпадение ДНК стало решающим доказательством.
50-летний житель Новосибирской области ранее был судим, однако на момент совершения убийств в 2002 году не попадал под подозрение. После возвращения из Москвы он жил в своём регионе, избегая внимания правоохранительных органов. В настоящее время следствие проверяет его на причастность к аналогичным преступлениям в других регионах России.