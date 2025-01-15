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Posted 15 января, 06:35

Published 15 января, 06:35

Modified 15 января, 06:37

Updated 15 января, 06:37

В МВД рассказали о миграционной активности в регионе

Сотни тысяч мигрантов прибыли в Новосибирскую область

15 января 2025, 06:35
Фото: Изображение Midjourney. В МВД рассказали о миграционной активности в регионе
За 2024 год в НСО въехало более 400 тысяч мигрантов. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Согласно статистике ведомства, в 2024 году в регион прибыло более 400 тысяч иностранных граждан. При этом наблюдается обратный отток приезжих — Новосибирск покинули 390 тысяч мигрантов.

Большая часть прибывших получила легальное право на проживание в РФ: 8 тысяч человек получили вид на жительство, менее 1 тыс человек получили разрешение на временное проживание.

Всего за последнее время депортировали 140 иностранных граждан за различные нарушения закона.

Ранее в Новосибирске произошел скандал с мигрантами, в котором пострадал местный житель. Также стало известно о нападении заключенных мигрантов на надзирателя колонии в Новосибирске.

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