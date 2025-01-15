Сотни тысяч мигрантов прибыли в Новосибирскую область

Posted 15 января, 06:35
Published 15 января, 06:35
Modified 15 января, 06:37
Updated 15 января, 06:37
Согласно статистике ведомства, в 2024 году в регион прибыло более 400 тысяч иностранных граждан. При этом наблюдается обратный отток приезжих — Новосибирск покинули 390 тысяч мигрантов.
Большая часть прибывших получила легальное право на проживание в РФ: 8 тысяч человек получили вид на жительство, менее 1 тыс человек получили разрешение на временное проживание.
Всего за последнее время депортировали 140 иностранных граждан за различные нарушения закона.
Ранее в Новосибирске произошел скандал с мигрантами, в котором пострадал местный житель. Также стало известно о нападении заключенных мигрантов на надзирателя колонии в Новосибирске.