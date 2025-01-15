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Posted 15 января, 10:06

Published 15 января, 10:06

Modified 15 января, 10:08

Updated 15 января, 10:08

Участница из Новосибирска

Толстушка из Новосибирска пришла в шоу «Большие девочки»

15 января 2025, 10:06
Фото: телеканал «Пятница!». Участница из Новосибирска
Женщина из Новосибирска снялась в шоу «Большие девочки» (16+), о чем сообщает телеканал «Пятница».

В шоу пришла 23-летняя Елизавета Гусельникова. Она решилась изменить себя и похудеть на глазах у тысяч телезрителей. Ее вес достиг 151 килограмм. При этом девушка невысокого роста — всего 165 см.

У Елизаветы плохие отношения с родителями. В школе ее травили из-за внешнего вида. В 17 лет она вышла замуж за взрослого мужчину. Они живут вместе до сих пор, но раскрыться перед ним сибирячка так и не смогла.

Всего в программе примут участие 14 женщин. Все они имеют лишний вес. Они подвергались буллингу, насилию и моральными травмами. Им предстоит нелегкая борьба сама с собой.

Участницы будут проходить испытания три месяца. Их наставницей будет Этери Тутберидзе, а также другие эксперты. Первый выпуск выйдет 16 января. Ранее мы писали, как новосибирский шеф-повар с провалом выбыл из гонки в шоу «Молодые ножи».

Повар из Новосибирска пришел побороться за победу в шоу «Молодые ножи»
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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Программа#Шоу#Победа
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