Толстушка из Новосибирска пришла в шоу «Большие девочки»

Posted 15 января, 10:06
Published 15 января, 10:06
Modified 15 января, 10:08
Updated 15 января, 10:08
В шоу пришла 23-летняя Елизавета Гусельникова. Она решилась изменить себя и похудеть на глазах у тысяч телезрителей. Ее вес достиг 151 килограмм. При этом девушка невысокого роста — всего 165 см.
У Елизаветы плохие отношения с родителями. В школе ее травили из-за внешнего вида. В 17 лет она вышла замуж за взрослого мужчину. Они живут вместе до сих пор, но раскрыться перед ним сибирячка так и не смогла.
Всего в программе примут участие 14 женщин. Все они имеют лишний вес. Они подвергались буллингу, насилию и моральными травмами. Им предстоит нелегкая борьба сама с собой.
Участницы будут проходить испытания три месяца. Их наставницей будет Этери Тутберидзе, а также другие эксперты. Первый выпуск выйдет 16 января. Ранее мы писали, как новосибирский шеф-повар с провалом выбыл из гонки в шоу «Молодые ножи».