Топ-5 изменений в трудовом кодексе в 2025 году

Posted 15 января, 10:31
Published 15 января, 10:31
Modified 15 января, 10:33
Updated 15 января, 10:33
С 1 марта 2025 года вводятся изменения, касающиеся компенсации за работу в выходные и праздничные дни. Сотрудник получает право выбрать, каким образом он хочет получить компенсацию: денежным вознаграждением или дополнительным днем отдыха. Новый закон устанавливает чёткий срок, в течение которого можно воспользоваться накопленными днями отдыха — не позднее одного года. Кроме того, сотрудник может присоединить эти дни к ежегодному оплачиваемому отпуску.
Если работник не успеет воспользоваться дополнительным выходным до увольнения, работодатель обязан выплатить компенсацию за неиспользованный день отдыха при окончательном расчёте. Эта мера призвана устранить путаницу в расчётах и предотвратить споры между работодателями и сотрудниками.
Минтруд давно настаивал на необходимости таких изменений, ссылаясь на судебную практику (письмо от 18.05.2021 № 14-6/ООГ-4466). Несмотря на то, что поправки официально вступают в силу весной, эксперты рекомендуют работодателям начать применять новые правила уже сейчас, чтобы избежать возможных конфликтов.
Ещё одна важная поправка касается контроля зарплатных долгов. С 1 марта 2025 года вступает в силу новая статья 158.1 Трудового кодекса Российской Федерации. Она направлена на борьбу с просроченной задолженностью по заработной плате. Работодатели обязаны более строго соблюдать сроки выплаты зарплаты, а также регулярно отчитываться о состоянии расчётов перед работниками.
За нарушения в этой области предусмотрены серьёзные штрафы, а компании с систематическими долгами рискуют столкнуться с ужесточением проверок со стороны инспекций труда.
Новые поправки коснулись и самозанятых граждан. С 1 марта 2025 года налоговые органы начнут направлять информацию о самозанятых лицах в комиссии по противодействию нелегальной занятости и государственные инспекции труда субъектов РФ. Это делается для повышения прозрачности рынка труда и предотвращения случаев, когда работодатели оформляют работников как самозанятых, чтобы избежать уплаты налогов и социальных взносов.
До 1 сентября 2025 года продолжается переходный период для использования бумажных медицинских книжек. После этой даты они будут полностью заменены на электронный формат. Это позволит упростить процесс хранения и проверки медицинских документов, а также сократить затраты работодателей на их оформление.
С 2025 года обновляется перечень медицинских противопоказаний для работы на железнодорожном транспорте. Теперь в список включены лица, зависимые от инсулина, а также те, кто страдает от определённых психологических расстройств. Эти изменения обусловлены необходимостью повышения безопасности на объектах повышенной опасности.