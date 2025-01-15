Топ-5 изменений в трудовом кодексе в 2025 году

С 1 марта 2025 года вводятся изменения, касающиеся компенсации за работу в выходные и праздничные дни. Сотрудник получает право выбрать, каким образом он хочет получить компенсацию: денежным вознаграждением или дополнительным днем отдыха. Новый закон устанавливает чёткий срок, в течение которого можно воспользоваться накопленными днями отдыха — не позднее одного года. Кроме того, сотрудник может присоединить эти дни к ежегодному оплачиваемому отпуску.