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Posted 15 января, 10:31

Published 15 января, 10:31

Modified 15 января, 10:33

Updated 15 января, 10:33

Трудовая книжка и монеты

Топ-5 изменений в трудовом кодексе в 2025 году

15 января 2025, 10:31
Фото: Алина Гурицкая. atas.info. Трудовая книжка и монеты
С началом нового года в трудовом законодательстве России произошли значительные изменения, направленные на улучшение регулирования трудовых отношений. Рассмотрим основные поправки, которые вступают в силу в ближайшие месяцы.

Оплата труда в выходные и праздничные дни

С 1 марта 2025 года вводятся изменения, касающиеся компенсации за работу в выходные и праздничные дни. Сотрудник получает право выбрать, каким образом он хочет получить компенсацию: денежным вознаграждением или дополнительным днем отдыха. Новый закон устанавливает чёткий срок, в течение которого можно воспользоваться накопленными днями отдыха — не позднее одного года. Кроме того, сотрудник может присоединить эти дни к ежегодному оплачиваемому отпуску.

Если работник не успеет воспользоваться дополнительным выходным до увольнения, работодатель обязан выплатить компенсацию за неиспользованный день отдыха при окончательном расчёте. Эта мера призвана устранить путаницу в расчётах и предотвратить споры между работодателями и сотрудниками.

Минтруд давно настаивал на необходимости таких изменений, ссылаясь на судебную практику (письмо от 18.05.2021 № 14-6/ООГ-4466). Несмотря на то, что поправки официально вступают в силу весной, эксперты рекомендуют работодателям начать применять новые правила уже сейчас, чтобы избежать возможных конфликтов.

Контроль задолженности по заработной плате

Ещё одна важная поправка касается контроля зарплатных долгов. С 1 марта 2025 года вступает в силу новая статья 158.1 Трудового кодекса Российской Федерации. Она направлена на борьбу с просроченной задолженностью по заработной плате. Работодатели обязаны более строго соблюдать сроки выплаты зарплаты, а также регулярно отчитываться о состоянии расчётов перед работниками.

За нарушения в этой области предусмотрены серьёзные штрафы, а компании с систематическими долгами рискуют столкнуться с ужесточением проверок со стороны инспекций труда.

Пачка денег
Пачка денег. Фото: Алина Гурицкая. atas.info

Самозанятые под пристальным вниманием

Новые поправки коснулись и самозанятых граждан. С 1 марта 2025 года налоговые органы начнут направлять информацию о самозанятых лицах в комиссии по противодействию нелегальной занятости и государственные инспекции труда субъектов РФ. Это делается для повышения прозрачности рынка труда и предотвращения случаев, когда работодатели оформляют работников как самозанятых, чтобы избежать уплаты налогов и социальных взносов.

Электронные и бумажные медицинские книжки

До 1 сентября 2025 года продолжается переходный период для использования бумажных медицинских книжек. После этой даты они будут полностью заменены на электронный формат. Это позволит упростить процесс хранения и проверки медицинских документов, а также сократить затраты работодателей на их оформление.

Новые медицинские ограничения для работы на железной дороге

С 2025 года обновляется перечень медицинских противопоказаний для работы на железнодорожном транспорте. Теперь в список включены лица, зависимые от инсулина, а также те, кто страдает от определённых психологических расстройств. Эти изменения обусловлены необходимостью повышения безопасности на объектах повышенной опасности.

Повышение налогов для самозанятых в 2025 году: что произойдет
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