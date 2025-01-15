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Posted 15 января, 06:28

Published 15 января, 06:28

Modified 15 января, 06:30

Updated 15 января, 06:30

Перинатальный центр — одно из самых современных медучреждений Новосибирской области

Три тройни появились на свет в Новосибирском перинатальном центре

15 января 2025, 06:28
Фото: 1MI. Перинатальный центр — одно из самых современных медучреждений Новосибирской области
Всего в специализированном центре в год появляется около 5 тысяч младенцев, сообщил главврач областной больницы.

В 2024 году в областном перинатальном центре три роженицы стали матерями тройняшек, сообщил главный врач Новосибирской областной клинической больницы Анатолий Юданов в ходе пресс-конференции, за которой наблюдал корреспондент Atas.Info.

«Это всегда очень здорово. Представляете, женщина приходит одна, а возвращаются домой вчетвером», — прокомментировал Анатолий Юданов.

Каждый год в перинатальном центре появляются на свет более 5 тысяч малышей, добавил главврач облбольницы.

Перинатальный центр начали строить еще в 2013 году, но из-за проблем с финансированием возведение корпусов надолго остановилось. Первых пациентов центра принял только в феврале 2021 года. Клиника ориентирована на оказание высокотехнологичной помощи роженицам и беременным в самых сложных случаях.

Всего в 2024 году по данным управления ЗАГС в Новосибирской области родилось 24 923 детей. О самых редких именах, которые давали родители новорожденным, читайте в нашем специальном материале.

В Новосибирской области родился ребенок без пола
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#Новосибирск#Дети#Роды#Облбольница#Тройня
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