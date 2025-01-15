Три тройни появились на свет в Новосибирском перинатальном центре

Перинатальный центр начали строить еще в 2013 году, но из-за проблем с финансированием возведение корпусов надолго остановилось. Первых пациентов центра принял только в феврале 2021 года. Клиника ориентирована на оказание высокотехнологичной помощи роженицам и беременным в самых сложных случаях.