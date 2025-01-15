Три тройни появились на свет в Новосибирском перинатальном центре

Posted 15 января, 06:28
Published 15 января, 06:28
Modified 15 января, 06:30
Updated 15 января, 06:30
В 2024 году в областном перинатальном центре три роженицы стали матерями тройняшек, сообщил главный врач Новосибирской областной клинической больницы Анатолий Юданов в ходе пресс-конференции, за которой наблюдал корреспондент Atas.Info.
«Это всегда очень здорово. Представляете, женщина приходит одна, а возвращаются домой вчетвером», — прокомментировал Анатолий Юданов.
Каждый год в перинатальном центре появляются на свет более 5 тысяч малышей, добавил главврач облбольницы.
Перинатальный центр начали строить еще в 2013 году, но из-за проблем с финансированием возведение корпусов надолго остановилось. Первых пациентов центра принял только в феврале 2021 года. Клиника ориентирована на оказание высокотехнологичной помощи роженицам и беременным в самых сложных случаях.
Всего в 2024 году по данным управления ЗАГС в Новосибирской области родилось 24 923 детей. О самых редких именах, которые давали родители новорожденным, читайте в нашем специальном материале.