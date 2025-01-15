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Posted 15 января, 12:41

Published 15 января, 12:41

Modified 15 января, 12:43

Updated 15 января, 12:43

Самые популярные направления для пляжного отдыха в январе 2025 года

Цены на отдых по ТОП-5 самым популярным направлениям в январе 2025 года

15 января 2025, 12:41
Фото: Изображение Midjourney. Самые популярные направления для пляжного отдыха в январе 2025 года
В ТОП самых посещаемых мест отдыха в январе 2025 года вошли мини-туры по стране. Но российские туристы также выбирают и «теплые» направления — Таиланд, Египет и ОАЭ. Рассказываем о ценах на самые востребованные курорты, на которых точно будет жарко.

Январь является одним и самых популярных месяцев для отдыха после летнего и майского сезона. И это не удивительно, поскольку бесконечно холодная зима создает потребность в дополнительном отпуске, чтобы погреться на теплом солнышке, не дожидаясь июня. Так куда же чаще всего едут россияне зимой?

В ТОП-5 популярных направлений января 2025 года по данным сервиса «Слетать.ру» стали: Египет, Тайланд, Россия, ОАЭ и Шри-Ланка. Замыкают список по популярности — Турция, Куба, Китай, Индия и Вьетнам. При этом, согласно статистике за прошедший 2024 год, россияне все чаще берут с собой детей и предпочитают бронировать люксовые номера. Ассоциация туроператоров выяснила, какие же цены сейчас на отдых в этих странах.

1 место (31,8%). Отдых с детьми в Египте

Цены на отдых в Египте в январе 2025 года
Цены на отдых в Египте в январе 2025 года. Фото: 1MI

Россияне больше всего полюбили отдых в Египте за неплохой сервис по системе «все включено», которым пользуются почти 99% отдыхающих, а также выход на Средиземное и Красное море. Так как январь самый холодный месяц в этой стране и мало подходит для пляжного отдыха, он идеален для экскурсий. В связи с этим цены в этом сезоне ниже обычного.

Не смотря на ветреную погоду, Египет располагает комфортной дневной температурой воздуха +22°С, и моря +20-25°С. Для подстраховки во многих отелях имеется бассейн с подогревом воды.

Большинство туров на январь было забронировано в Шарм-эль-Шейхе 66% и 43,1% в Хургаде. На долю брони отелей «5 звезд» и «4 звезды» выпало 49% и 45%. Отели «3 звезды» забронировали всего 4%.

Средняя цена тура 8 ночей/9 дней в январе выросла почти на 20% и составила 172 тыс. рублей за условную семью из двух взрослых и одного ребенка. Без авиабилетов проживание в отеле стоит в среднем 128 тыс. рублей. Такое повышение цен объясняется отдыхом вместе с детьми и выбором более комфортабельных и дорогих отелей.

2 место (23,1%). Зимний отдых Таиланде

Цены на отдых в Тайланде в январе 2025 года
Цены на отдых в Тайланде в январе 2025 года. Фото: 1MI

Таиланд нравится отдыхающим тем, что это очень разнообразная страна, которая встречает в январе российских туристов дневной температурой +30°С и таким же теплым морем. Немаловажно и то, что из России идут прямые авиарейсы.

В последние годы самый популярный Пхукет был перенаселен туристами и найти свободные отели было невозможно, поэтому эта ситуация изменила туристический поток. Теперь соседний Патайя такой же популярный город, а количество реальных посещений составляет почти 1:1. Сервис обслуживания в этой колоритной и дружелюбной стране настолько высок, что среди забронированных отелей лидирует номера в категории:

  • «3 звезды» — 44%
  • «3 звезды» — 38%
  • «5 звезд» — 14%
Средняя цена тура за двоих в Таиланд вместе с перелетом из России составляет около 293 тыс. рублей за 10 ночей пребывания. Фактически по сравнению с январем 2024 года цена выросла на 15%. За проживание без перелета цена отдыха в Таиланде примерно 160 тыс. рублей.

3 место (12,4%). Отпуск в России

Самые популярные российские города для отпуска в январе 2025 года
Самые популярные российские города для отпуска в январе 2025 года. Фото: 1MI

Путешествия внутри страны имеют ряд преимуществ: родной язык, российская валюта, свой менталитет, отсутствие необходимости оформления загранпаспорта и визы. Как оказалось, во время зимних каникул самыми популярными направления для россиян в январе 2025 года стали:

  • Краснодарский край — 56%
  • Санкт-Петербург — 12%
  • Кавказские Минеральные воды — 8%
  • Москва — 5%
  • Калининград — 3,8%

При выборе отеля россияне чаще всего селятся в номерах «3 звезды» (50,7%) и «4 звезды» (31%), «1 звезда» (6,8%) и «5 звезд» (5,3%). Наиболее предпочтительным вариантом питания является дополнительная услуга «завтраки», которые выбрали половина туристов. При этом треть россиян отправилась в зимний отпуск вместе с детьми (33,7%), хотя этот показатель еще годом ранее был немного ниже (29%).

Стоимость путешествия по России вместе с перелетом в среднем составила 84,5 тыс. рублей за 4 ночи проживания за 2 человека. Средней чек внутреннего туризма вырос более чем на треть — 36,7%. Тур при тех же исходных данных, но без авиасообщений, в среднем составляет 48 тыс. рублей и стал самой популярной заявкой у россиян (55%).

4 место (12,2%). Январь в ОАЭ

Цены на отпуск в ОАЭ в январе 2025 года
Цены на отпуск в ОАЭ в январе 2025 года. Фото: Изображение Midjourney

Отдых на пляжах Персидского залива с видом на дорогой город — самая желанная мечта многих россиян. Здесь дневная температура воздуха составляет +25°С, воды +20-22°С. При этом, стоимость отдыха в ОАЭ за год показала самый незначительный рост цен — 4,5%.

В продажах лидируют туры в Дубаи (47%), эмираты Рас-эль-Хайма и Фуджейра (в среднем по 15%) Шарджа (8,3%), Умм Аль Кувейн (5,1%), Аджман (4,4%) и Абу-Даби (3,8%).

Из предпочтений россияне чаще выбирали сервис «завтраки» (33%), двухразовое питание (29%) и полноценное питание (9%). Самыми востребованными номерами стали четырёхзвёздочные и пятизвёздочные номера (42-26%). В «3 звезды» поселились менее 10% отдыхающих.

Почти 40% людей взяли в отпуск с собой детей и этот рекорд не удивителен, так как Арабские Эмираты считаются самой чистой и безопасной страной для ребенка. Она славится своим внимательным и добрым отношением к детям, а также большим количеством парков и развлечений.

Средний чек с перелетом на двух взрослых и ребенка в январе составляет около 250 тыс. рублей за 6 ночей пребывания. Стоимость проживания без самолета — 185 тыс. рублей.

5 место (4,4%). Отдых зимой на Шри-Ланка

Цены на отдых на острове Шри-Ланка в январе
Цены на отдых на острове Шри-Ланка в январе. Фото: 1MI

Крупнейший остров в Индийском океане сразу дает понять, что российскому туристу тут будет жарко. Днем температура достигает +30°С, воды не меньше +25°С. Основным видом отдыха здесь является пляж, серфинг и знакомство с местными достопримечательностями.

Но теплая и сухая погода стоит не на всей территории Шри-Ланка. Сезон полугодовых дождей, характерных для этой местности, исключает многие города для отдыха. Так, в январе всегда сухо и светит яркое солнце в центральной и юго-западное побережье. В связи с этим большинство туров продано в город Хиккадува (40%), который негласно называют русским селом из-за большого количества наших соотечественников. Также пользуются спросом Унаватуна (23%), Калутара (13%), а также Ахунгала и Тангалле (5%).

Страна, расположенная в Южной Азии, по традиции славится хорошим сервисом даже на уровне трех звезд, поэтому этот тип номеров является наиболее популярным (40%). На долю отелей 4 и 5 звезды выпало по 18%, 2 звезды — 13%. В большинство туров (62%) на Шри-Ланке были включены «завтраки». Проживание без питания, система «все включено» и полупансионат поделили между собой оставшиеся туристы.

Стоимость перелета и проживания в отеле на двоих в январе составила около 306 тыс. рублей за 10 дней/9 ночей. Такой же тур, но без самолета составил 194 тыс. рублей.

Другие популярные направления для отдыха в январе 2025 году

ТОП-5 популярных стран для отпуска зимой
ТОП-5 популярных стран для отпуска зимой. Фото: 1MI

Турция

Анталия стала первым турецким городом после топовой пятерки стран по количеству туристов в январе. Средняя стоимость недельного тура с проживанием и перелетом с системой питания «все включено» составляет около 166 тыс. рублей за двоих (+12,4% по сравнению с 2024 годом).

Куба

Куба привлекательна тем, что имеет выход на Атлантический океан и Карибское море. Средний чек отдыха на Острове Свободы, который находится на седьмой позиции по посещаемости, 292 тыс. рублей (+19,3% по сравнению с 2024 годом) за 10 дней на двоих. При этом, без перелета при одном проживании тур обойдется почти в три раза дешевле — 111 тыс. рублей.

Китай

Город Хайнань, или как его называю «Восточные Гавайи», привлекает в январе морским курортом, чистым воздухом и теплым солнцем, а главное — прямым авиасообщением. Средняя стоимость тура в январе 2025 года — 273 тыс. рублей (+32% по сравнению с 2024 годом) или 136 700 руб. без перелета за 9 дней/8 ночей.

Индия

На девятой позиции самых популярных стран января стала Индия и штат Гоа. Не смотря на то, что там идет настоящая «зима», для россиян +28°С покажутся раем. Из-за того, что январь считается самым холодным месяцем года, в этом сезоне действуют хорошие скидки. Тур на 11 ночей для двоих вместе с перелетом обойдется в 175 тыс. рублей. Однако, по сравнению с январем 2024 года для туристов он подорожал на 32%.

Вьетнам

Начиная с январе во Вьетнаме начинается пляжный сезон. В это время много солнца, чистое море и комфортные +30°С. Стоимость тура в 2025 году составляет 238 тыс. рублей за 6 ночей в отеле на двоих. Если сравнивать в 2024 годом, то цена на отдых во Вьетнаме упала на 25%.

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#Эмилия Шпилева#Общество#Отдых#Туризм#Путешествия#Январь#Отпуск#Пляж#Все материалы авторов#КЦ#2025
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