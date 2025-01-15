Цены на отдых по ТОП-5 самым популярным направлениям в январе 2025 года

Posted 15 января, 12:41
Published 15 января, 12:41
Modified 15 января, 12:43
Updated 15 января, 12:43
Январь является одним и самых популярных месяцев для отдыха после летнего и майского сезона. И это не удивительно, поскольку бесконечно холодная зима создает потребность в дополнительном отпуске, чтобы погреться на теплом солнышке, не дожидаясь июня. Так куда же чаще всего едут россияне зимой?
В ТОП-5 популярных направлений января 2025 года по данным сервиса «Слетать.ру» стали: Египет, Тайланд, Россия, ОАЭ и Шри-Ланка. Замыкают список по популярности — Турция, Куба, Китай, Индия и Вьетнам. При этом, согласно статистике за прошедший 2024 год, россияне все чаще берут с собой детей и предпочитают бронировать люксовые номера. Ассоциация туроператоров выяснила, какие же цены сейчас на отдых в этих странах.
Россияне больше всего полюбили отдых в Египте за неплохой сервис по системе «все включено», которым пользуются почти 99% отдыхающих, а также выход на Средиземное и Красное море. Так как январь самый холодный месяц в этой стране и мало подходит для пляжного отдыха, он идеален для экскурсий. В связи с этим цены в этом сезоне ниже обычного.
Не смотря на ветреную погоду, Египет располагает комфортной дневной температурой воздуха +22°С, и моря +20-25°С. Для подстраховки во многих отелях имеется бассейн с подогревом воды.
Большинство туров на январь было забронировано в Шарм-эль-Шейхе 66% и 43,1% в Хургаде. На долю брони отелей «5 звезд» и «4 звезды» выпало 49% и 45%. Отели «3 звезды» забронировали всего 4%.
Средняя цена тура 8 ночей/9 дней в январе выросла почти на 20% и составила 172 тыс. рублей за условную семью из двух взрослых и одного ребенка. Без авиабилетов проживание в отеле стоит в среднем 128 тыс. рублей. Такое повышение цен объясняется отдыхом вместе с детьми и выбором более комфортабельных и дорогих отелей.
Таиланд нравится отдыхающим тем, что это очень разнообразная страна, которая встречает в январе российских туристов дневной температурой +30°С и таким же теплым морем. Немаловажно и то, что из России идут прямые авиарейсы.
В последние годы самый популярный Пхукет был перенаселен туристами и найти свободные отели было невозможно, поэтому эта ситуация изменила туристический поток. Теперь соседний Патайя такой же популярный город, а количество реальных посещений составляет почти 1:1. Сервис обслуживания в этой колоритной и дружелюбной стране настолько высок, что среди забронированных отелей лидирует номера в категории:
Средняя цена тура за двоих в Таиланд вместе с перелетом из России составляет около 293 тыс. рублей за 10 ночей пребывания. Фактически по сравнению с январем 2024 года цена выросла на 15%. За проживание без перелета цена отдыха в Таиланде примерно 160 тыс. рублей.
Путешествия внутри страны имеют ряд преимуществ: родной язык, российская валюта, свой менталитет, отсутствие необходимости оформления загранпаспорта и визы. Как оказалось, во время зимних каникул самыми популярными направления для россиян в январе 2025 года стали:
При выборе отеля россияне чаще всего селятся в номерах «3 звезды» (50,7%) и «4 звезды» (31%), «1 звезда» (6,8%) и «5 звезд» (5,3%). Наиболее предпочтительным вариантом питания является дополнительная услуга «завтраки», которые выбрали половина туристов. При этом треть россиян отправилась в зимний отпуск вместе с детьми (33,7%), хотя этот показатель еще годом ранее был немного ниже (29%).
Стоимость путешествия по России вместе с перелетом в среднем составила 84,5 тыс. рублей за 4 ночи проживания за 2 человека. Средней чек внутреннего туризма вырос более чем на треть — 36,7%. Тур при тех же исходных данных, но без авиасообщений, в среднем составляет 48 тыс. рублей и стал самой популярной заявкой у россиян (55%).
Отдых на пляжах Персидского залива с видом на дорогой город — самая желанная мечта многих россиян. Здесь дневная температура воздуха составляет +25°С, воды +20-22°С. При этом, стоимость отдыха в ОАЭ за год показала самый незначительный рост цен — 4,5%.
В продажах лидируют туры в Дубаи (47%), эмираты Рас-эль-Хайма и Фуджейра (в среднем по 15%) Шарджа (8,3%), Умм Аль Кувейн (5,1%), Аджман (4,4%) и Абу-Даби (3,8%).
Из предпочтений россияне чаще выбирали сервис «завтраки» (33%), двухразовое питание (29%) и полноценное питание (9%). Самыми востребованными номерами стали четырёхзвёздочные и пятизвёздочные номера (42-26%). В «3 звезды» поселились менее 10% отдыхающих.
Почти 40% людей взяли в отпуск с собой детей и этот рекорд не удивителен, так как Арабские Эмираты считаются самой чистой и безопасной страной для ребенка. Она славится своим внимательным и добрым отношением к детям, а также большим количеством парков и развлечений.
Средний чек с перелетом на двух взрослых и ребенка в январе составляет около 250 тыс. рублей за 6 ночей пребывания. Стоимость проживания без самолета — 185 тыс. рублей.
Крупнейший остров в Индийском океане сразу дает понять, что российскому туристу тут будет жарко. Днем температура достигает +30°С, воды не меньше +25°С. Основным видом отдыха здесь является пляж, серфинг и знакомство с местными достопримечательностями.
Но теплая и сухая погода стоит не на всей территории Шри-Ланка. Сезон полугодовых дождей, характерных для этой местности, исключает многие города для отдыха. Так, в январе всегда сухо и светит яркое солнце в центральной и юго-западное побережье. В связи с этим большинство туров продано в город Хиккадува (40%), который негласно называют русским селом из-за большого количества наших соотечественников. Также пользуются спросом Унаватуна (23%), Калутара (13%), а также Ахунгала и Тангалле (5%).
Страна, расположенная в Южной Азии, по традиции славится хорошим сервисом даже на уровне трех звезд, поэтому этот тип номеров является наиболее популярным (40%). На долю отелей 4 и 5 звезды выпало по 18%, 2 звезды — 13%. В большинство туров (62%) на Шри-Ланке были включены «завтраки». Проживание без питания, система «все включено» и полупансионат поделили между собой оставшиеся туристы.
Стоимость перелета и проживания в отеле на двоих в январе составила около 306 тыс. рублей за 10 дней/9 ночей. Такой же тур, но без самолета составил 194 тыс. рублей.
Анталия стала первым турецким городом после топовой пятерки стран по количеству туристов в январе. Средняя стоимость недельного тура с проживанием и перелетом с системой питания «все включено» составляет около 166 тыс. рублей за двоих (+12,4% по сравнению с 2024 годом).
Куба привлекательна тем, что имеет выход на Атлантический океан и Карибское море. Средний чек отдыха на Острове Свободы, который находится на седьмой позиции по посещаемости, 292 тыс. рублей (+19,3% по сравнению с 2024 годом) за 10 дней на двоих. При этом, без перелета при одном проживании тур обойдется почти в три раза дешевле — 111 тыс. рублей.
Город Хайнань, или как его называю «Восточные Гавайи», привлекает в январе морским курортом, чистым воздухом и теплым солнцем, а главное — прямым авиасообщением. Средняя стоимость тура в январе 2025 года — 273 тыс. рублей (+32% по сравнению с 2024 годом) или 136 700 руб. без перелета за 9 дней/8 ночей.
На девятой позиции самых популярных стран января стала Индия и штат Гоа. Не смотря на то, что там идет настоящая «зима», для россиян +28°С покажутся раем. Из-за того, что январь считается самым холодным месяцем года, в этом сезоне действуют хорошие скидки. Тур на 11 ночей для двоих вместе с перелетом обойдется в 175 тыс. рублей. Однако, по сравнению с январем 2024 года для туристов он подорожал на 32%.
Начиная с январе во Вьетнаме начинается пляжный сезон. В это время много солнца, чистое море и комфортные +30°С. Стоимость тура в 2025 году составляет 238 тыс. рублей за 6 ночей в отеле на двоих. Если сравнивать в 2024 годом, то цена на отдых во Вьетнаме упала на 25%.