Цены на отдых по ТОП-5 самым популярным направлениям в январе 2025 года

Россияне больше всего полюбили отдых в Египте за неплохой сервис по системе «все включено», которым пользуются почти 99% отдыхающих, а также выход на Средиземное и Красное море. Так как январь самый холодный месяц в этой стране и мало подходит для пляжного отдыха, он идеален для экскурсий. В связи с этим цены в этом сезоне ниже обычного.