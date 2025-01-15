В Новосибирске дело бывшего управленца «ТОП-книги» дошло до суда

Posted 15 января, 12:41
Published 15 января, 12:41
Modified 15 января, 12:43
Updated 15 января, 12:43
Долгострой на улице Покрышкина, когда-то задуманный как штаб-квартира книжной сети «ТОП-Книга», стал причиной многочисленных конфликтов. Начатое в 2009 году строительство застопорилось из-за финансовых трудностей компании. После банкротства «ТОП-Книги» объект перешел под управление созданного акционерного общества «Строй-Инверсия», куда вошли бывшие менеджеры и дольщики.
Директором компании стала Надежда Полякова, ранее работавшая главным бухгалтером «ТОП-Книги». Однако попытки завершить строительство окончились неудачей: проект застрял между конфликтами инвесторов и финансовыми проблемами. Ситуация обострилась, когда в отношении Поляковой было возбуждено уголовное дело по обвинению в мошенничестве.
Первое заседание по делу состоялось 9 января 2025 года в Ленинском районном суде. Уже на следующий день материалы передали в Центральный районный суд. Причиной послужили ходатайства стороны обвинения, которые судья удовлетворила. При этом защита утверждает, что следствие не смогло предоставить ключевых доказательств, подтверждающих вину Поляковой.
Обвинение неоднократно корректировало свои версии. Сначала заявлялось, что ущерб дольщикам составил более 117 млн рублей, затем сумма была снижена до 2,2 миллионов. Предполагаемое преступление заключалось в нецелевом расходовании средств на установку стеклопакетов. Однако защита указывает, что соответствующие затраты были согласованы на собрании дольщиков, а работы выполнены подрядчиком.
Адвокат Поляковой Арина Пелых подчеркивает, что в обвинительном заключении отсутствуют сведения о том, каким образом директор компании якобы вывела средства. По словам защиты, в 2023 году прокуратура уже признавала отсутствие состава преступления, однако материалы дела вновь передали в суд. Такая ситуация вызывает вопросы относительно объективности следствия.
На фоне судебных разбирательств объект на улице Покрышкина был выставлен на продажу. Арбитражный управляющий оценил его стоимость в 490 млн рублей. Аукцион запланирован на февраль 2025 года. Однако дальнейшая судьба здания остается под вопросом, учитывая разногласия между дольщиками и отсутствие ясного решения суда.