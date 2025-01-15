В Новосибирске дело бывшего управленца «ТОП-книги» дошло до суда

Обвинение неоднократно корректировало свои версии. Сначала заявлялось, что ущерб дольщикам составил более 117 млн рублей, затем сумма была снижена до 2,2 миллионов. Предполагаемое преступление заключалось в нецелевом расходовании средств на установку стеклопакетов. Однако защита указывает, что соответствующие затраты были согласованы на собрании дольщиков, а работы выполнены подрядчиком.