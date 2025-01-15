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Posted 15 января, 03:30

Published 15 января, 03:30

Modified 15 января, 03:36

Updated 15 января, 03:36

Мэрия не будет судиться

В Новосибирске мэрия отказалась судиться за квартиру дочери бойца СВО

15 января 2025, 03:30
Фото: 1MI. Мэрия не будет судиться
В Новосибирске муниципалитет не будет судиться за квартиру дочери погибшего бойца СВО.

Мэрия отзовет иск об изъятии квартиры у дочери, которую купили на деньги погибшего отца. Семья приобрела жилье на «гробовые» участника СВО.

Спустя время мэрия предъявила права на недвижимость. Как оказалось, квартира была куплена мошенническим путем. В этом деле разбирается СКР. Скандал получил широкий общественных резонанс, в том числе благодаря многочисленным публикациям в СМИ.

После резонанса, мэр Максим Кудрявцев сообщил, что изъятие жилья отменяется. Муниципалитет отзовет иск. Права семьи намерены защитить.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Мэрия#Квартира
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