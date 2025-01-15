В Новосибирске мэрия отказалась судиться за квартиру дочери бойца СВО

Posted 15 января, 03:30
Published 15 января, 03:30
Modified 15 января, 03:36
Updated 15 января, 03:36
Мэрия отзовет иск об изъятии квартиры у дочери, которую купили на деньги погибшего отца. Семья приобрела жилье на «гробовые» участника СВО.
Спустя время мэрия предъявила права на недвижимость. Как оказалось, квартира была куплена мошенническим путем. В этом деле разбирается СКР. Скандал получил широкий общественных резонанс, в том числе благодаря многочисленным публикациям в СМИ.
После резонанса, мэр Максим Кудрявцев сообщил, что изъятие жилья отменяется. Муниципалитет отзовет иск. Права семьи намерены защитить.