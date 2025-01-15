В Новосибирске перекрыли улицу из-за пожара на Волочаевской

Posted 15 января, 01:59
Published 15 января, 01:59
Modified 15 января, 02:01
Updated 15 января, 02:01
Инцидент произошел 15 января. В Дзержинском районе произошел пожар. Там загорелось помещение между двухэтажным домом и мансардным этажом.
Пожарные продолжают бороться с происшествием. Как передают очевидцы, улицу Волочаевскую частично перекрыли из-за масштабов огня.
Ранее мы рассказали, как два брата убили взрослого мужчину. Вместе они выпивали алкоголь. Между новосибирцами случилась ссора. Оба родственника могли накинуться на собутыльника и убить его. Затем злоумышленники сошли дом.
Также мы рассказывали, как пожар уничтожил квартиру сибирской художницы. Вероятно, неисправная проводка стала причиной возгорания и не идти раньше вариантов называл бы скандал.