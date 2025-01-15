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Posted 15 января, 01:59

Published 15 января, 01:59

Modified 15 января, 02:01

Updated 15 января, 02:01

Пожар тушат

В Новосибирске перекрыли улицу из-за пожара на Волочаевской

15 января 2025, 01:59
Фото: 1MI. Пожар тушат
В Новосибирске произошел пожар, над тушением которого работают сотрудники МЧС, о чем сообщили в ведомстве.

Инцидент произошел 15 января. В Дзержинском районе произошел пожар. Там загорелось помещение между двухэтажным домом и мансардным этажом.

Пожарные продолжают бороться с происшествием. Как передают очевидцы, улицу Волочаевскую частично перекрыли из-за масштабов огня.

Ранее мы рассказали, как два брата убили взрослого мужчину. Вместе они выпивали алкоголь. Между новосибирцами случилась ссора. Оба родственника могли накинуться на собутыльника и убить его. Затем злоумышленники сошли дом.

Также мы рассказывали, как пожар уничтожил квартиру сибирской художницы. Вероятно, неисправная проводка стала причиной возгорания и не идти раньше вариантов называл бы скандал.

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#Эмилия Губарева#Происшествия#Новосибирск#Пожар#Огонь
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