В Новосибирске выбросившая в мусорку младенца мать отправится в колонию

Posted 15 января, 05:15
Published 15 января, 05:15
Modified 15 января, 05:17
Updated 15 января, 05:17
Все случилось в феврале 2024 года. Молодая мать самостоятельно родила ребенка без помощи врачей и выкинула его в уличный мусорный бак. Младенца спас случайный прохожий. Мальчик выжил.
Мать оперативно нашли. Ее обвинили в покушении на убийство и арестовали. Разбирательства были закончены в ноябре. Сибирячку признали виновной и ей вынесли приговор.
В колонию женщину отправили на шесть лет. Адвокат осужденной подал апелляцию, однако ее не удовлетворили. Приговор остался без изменений. Ранее мы рассказали, как дети едва не погибли из-за упрямства матери.