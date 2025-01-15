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Posted 15 января, 05:15

Published 15 января, 05:15

Modified 15 января, 05:17

Updated 15 января, 05:17

Приговор вступил в силу

В Новосибирске выбросившая в мусорку младенца мать отправится в колонию

15 января 2025, 05:15
Фото: Изображение Midjourney. Приговор вступил в силу
В Новосибирске оставили без изменений вынесенный женщине приговор за покушение на убийство, подробности дал судебный департамент.

Все случилось в феврале 2024 года. Молодая мать самостоятельно родила ребенка без помощи врачей и выкинула его в уличный мусорный бак. Младенца спас случайный прохожий. Мальчик выжил.

Мать оперативно нашли. Ее обвинили в покушении на убийство и арестовали. Разбирательства были закончены в ноябре. Сибирячку признали виновной и ей вынесли приговор.

В колонию женщину отправили на шесть лет. Адвокат осужденной подал апелляцию, однако ее не удовлетворили. Приговор остался без изменений. Ранее мы рассказали, как дети едва не погибли из-за упрямства матери.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Суд#Приговор#Мать
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