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Posted 15 января, 10:16

Published 15 января, 10:16

Modified 15 января, 10:18

Updated 15 января, 10:18

Сроки строительства нового здания пока не определены

В Новосибирске завершено проектирование детского корпуса облбольницы

15 января 2025, 10:16
Фото: 2GIS. Сроки строительства нового здания пока не определены
В новом корпусе сосредоточат всю специализированную детскую помощь, сообщил главврач.

Специализированный детский корпус Новосибирской областной клинической больницы появится на месте старых зданий пищеблока и МРТ-томографа. Проектирование здания завершено, сообщил главный врач облбольницы Анатолий Юданов в ходе пресс-конференции, за которой наблюдал корреспондент Atas.Info. На текущий момент региональное правительство ищет возможности федерального финансирования для начала строительства.

«Идеология закладывается такая: именно в детском корпусе областной клинической будет сосредоточена вся специализированная высокотехнологичная помощь детям… хирургия, онкология, плановое оказание помощи по любым соматическим заболеваниям, аллергология, пульмонология, все остается на территории областной клинической больницы», — заявил Анатолий Юданов.

Детская больница скорой помощи на Красном проспекте и детская клиника на улице Вертковской после ввода в эксплуатацию нового корпуса облбольницы сосредоточатся на оказании скорой неотложной помощи, добавил Юданов.

Возможные сроки начала строительства и размер необходимого финансирования главврач облбольницы назвать затруднился.

Ранее мы рассказывали о том, сколько тройняшек родилось в областном перинатальном центре в минувшем году.

Названы сроки открытия новой инфекционной больницы в Новосибирске
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#Новосибирск#Дети#Строительство#Помощь#Облбольница
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