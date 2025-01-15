В Новосибирске завершено проектирование детского корпуса облбольницы

Posted 15 января, 10:16
Published 15 января, 10:16
Modified 15 января, 10:18
Updated 15 января, 10:18
Специализированный детский корпус Новосибирской областной клинической больницы появится на месте старых зданий пищеблока и МРТ-томографа. Проектирование здания завершено, сообщил главный врач облбольницы Анатолий Юданов в ходе пресс-конференции, за которой наблюдал корреспондент Atas.Info. На текущий момент региональное правительство ищет возможности федерального финансирования для начала строительства.
«Идеология закладывается такая: именно в детском корпусе областной клинической будет сосредоточена вся специализированная высокотехнологичная помощь детям… хирургия, онкология, плановое оказание помощи по любым соматическим заболеваниям, аллергология, пульмонология, все остается на территории областной клинической больницы», — заявил Анатолий Юданов.
Детская больница скорой помощи на Красном проспекте и детская клиника на улице Вертковской после ввода в эксплуатацию нового корпуса облбольницы сосредоточатся на оказании скорой неотложной помощи, добавил Юданов.
Возможные сроки начала строительства и размер необходимого финансирования главврач облбольницы назвать затруднился.
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