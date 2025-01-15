В Новосибирске завершено проектирование детского корпуса облбольницы

Специализированный детский корпус Новосибирской областной клинической больницы появится на месте старых зданий пищеблока и МРТ-томографа. Проектирование здания завершено, сообщил главный врач облбольницы Анатолий Юданов в ходе пресс-конференции, за которой наблюдал корреспондент Atas.Info. На текущий момент региональное правительство ищет возможности федерального финансирования для начала строительства.