В Новосибирской области изменятся правила выдачи земельных участков

Как рассказал руководитель депимущества, Роман Шилохвостов, в дополнительные условия включат следующие: при постановке на учет необходимо проживание в регионе не менее 5 лет, отсутствие иных участков, отсутствие сделок купли-продажи в течении 5 лет.