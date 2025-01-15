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Posted 15 января, 07:50

Published 15 января, 07:50

Modified 15 января, 07:52

Updated 15 января, 07:52

Как изменится порядок выдачи земельных участков

В Новосибирской области изменятся правила выдачи земельных участков

15 января 2025, 07:50
Фото: 1MI. Как изменится порядок выдачи земельных участков
Новосибирские депутаты предложили рассмотреть изменения касательно выделения земельных участков, а также другие меры поддержки населения.

Аграрный комитет примет новые правила при постановке нуждающихся в земле на учет. В случае, если выдача участка невозможна, гражданам предложат выплату.

Как рассказал руководитель депимущества, Роман Шилохвостов, в дополнительные условия включат следующие: при постановке на учет необходимо проживание в регионе не менее 5 лет, отсутствие иных участков, отсутствие сделок купли-продажи в течении 5 лет.

Новые поправки объяснили тем, что в последние годы выдача участков практически прекратилась, так как в населенных пунктах отсутствует необходимая инфраструктура.

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