В Новосибирской области изменятся правила выдачи земельных участков

Posted 15 января, 07:50
Published 15 января, 07:50
Modified 15 января, 07:52
Updated 15 января, 07:52
Аграрный комитет примет новые правила при постановке нуждающихся в земле на учет. В случае, если выдача участка невозможна, гражданам предложат выплату.
Как рассказал руководитель депимущества, Роман Шилохвостов, в дополнительные условия включат следующие: при постановке на учет необходимо проживание в регионе не менее 5 лет, отсутствие иных участков, отсутствие сделок купли-продажи в течении 5 лет.
Новые поправки объяснили тем, что в последние годы выдача участков практически прекратилась, так как в населенных пунктах отсутствует необходимая инфраструктура.
Ранее стало известно об отмене выплат по уходу за пожилыми родственниками. Новосибирцам также рассказали о продлении маткапитала в России.