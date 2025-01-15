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Posted 15 января, 04:06

Published 15 января, 04:06

Modified 15 января, 04:08

Updated 15 января, 04:08

Женщина скончалась

В Новосибирской области медсестра скончалась прямо на рабочем месте

15 января 2025, 04:06
Фото: 1MI. Женщина скончалась
В Новосибирской области на рабочем месте скончалась медицинский сотрудник, о чем сообщили в Гострудинспекции.

Все случилось в Бердске. Медсестра работала в отделении хирургии местной больницы. Во время работы она потеряла сознание. Коллеги ее положили в реанимацию. Спустя время женщина все же скончалась.

Сейчас внутри больницы проводится расследование. Обстоятельства смерти сотрудницы устанавливаются. Рассматривается возможная причина — переработки. Если нарушения найдут, то будут приняты соответствующие меры.

Ранее мы рассказали, что в регионе уходит на тот свет людей больше, чем рождается. Такую статистку за 2024 год опубликовал ЗАГС Новосибирской области.

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