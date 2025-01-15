В Новосибирской области медсестра скончалась прямо на рабочем месте

Posted 15 января, 04:06
Published 15 января, 04:06
Modified 15 января, 04:08
Updated 15 января, 04:08
Все случилось в Бердске. Медсестра работала в отделении хирургии местной больницы. Во время работы она потеряла сознание. Коллеги ее положили в реанимацию. Спустя время женщина все же скончалась.
Сейчас внутри больницы проводится расследование. Обстоятельства смерти сотрудницы устанавливаются. Рассматривается возможная причина — переработки. Если нарушения найдут, то будут приняты соответствующие меры.
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