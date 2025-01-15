Владимир Путин утвердил новую выплату — кто может получить 80 тысяч рублей

Владимир Путин также поручил региональным властям лично встречаться с ветеранами, чтобы выяснить их нужды. Президент подчеркнул, что важно не только обеспечить материальную помощь, но и окружить ветеранов заботой, чтобы они чувствовали поддержку и внимание со стороны общества.