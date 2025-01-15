Владимир Путин утвердил новую выплату — кто может получить 80 тысяч рублей

Posted 15 января, 12:30
Published 15 января, 12:30
Modified 15 января, 12:32
Updated 15 января, 12:32
Президент России Владимир Путин утвердил указ о предоставлении единовременных выплат ветеранам Великой Отечественной войны. Это решение приурочено к 80-летнему юбилею Победы, который будет отмечаться в 2025 году.
Поддержка распределена на две основные группы:
На заседании организационного комитета «Победа» президент заявил: «Мы обязаны сделать всё возможное, чтобы те, кто отстоял нашу страну, жили достойно и чувствовали благодарность общества».
Помимо денежных выплат, предусматривается присвоение ветеранам статуса почётных граждан городов или районов, где они проживают. Владимир Путин отметил, что такая мера уже действует в некоторых регионах, но подчеркнул, что этой чести заслуживает каждый ветеран.
Министр обороны Андрей Белоусов сообщил, что на сегодняшний день в стране проживает около 7 тысяч фронтовиков, и подчеркнул необходимость уделить каждому из них особое внимание.
Ранее президент объявил 2025 год Годом защитника Отечества, сосредоточив внимание на сохранении памяти о героях войны и их вкладе в общую Победу.
Владимир Путин также поручил региональным властям лично встречаться с ветеранами, чтобы выяснить их нужды. Президент подчеркнул, что важно не только обеспечить материальную помощь, но и окружить ветеранов заботой, чтобы они чувствовали поддержку и внимание со стороны общества.