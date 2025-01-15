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Posted 15 января, 12:30

Published 15 января, 12:30

Modified 15 января, 12:32

Updated 15 января, 12:32

Обращение Владимира Путина

Владимир Путин утвердил новую выплату — кто может получить 80 тысяч рублей

15 января 2025, 12:30
Фото: kremlin.ru. Обращение Владимира Путина

Владимир Путин утвердил новую единоразовую выплату для ветеранов

Президент России Владимир Путин сообщил о новой выплате ветеранам Великой Отечественной войны.

Президент России Владимир Путин утвердил указ о предоставлении единовременных выплат ветеранам Великой Отечественной войны. Это решение приурочено к 80-летнему юбилею Победы, который будет отмечаться в 2025 году.

Кому будут положены выплаты?

Поддержка распределена на две основные группы:

  • 80 тысяч рублей получат фронтовики, вдовы участников боевых действий, а также малолетние узники концлагерей.
  • 55 тысяч рублей предназначены для тружеников тыла, жителей блокадного Ленинграда, совершеннолетних узников концлагерей, работников объектов противовоздушной обороны, морских и авиационных баз, а также для строителей оборонительных сооружений.

На заседании организационного комитета «Победа» президент заявил: «Мы обязаны сделать всё возможное, чтобы те, кто отстоял нашу страну, жили достойно и чувствовали благодарность общества».

Помимо денежных выплат, предусматривается присвоение ветеранам статуса почётных граждан городов или районов, где они проживают. Владимир Путин отметил, что такая мера уже действует в некоторых регионах, но подчеркнул, что этой чести заслуживает каждый ветеран.

Министр обороны Андрей Белоусов сообщил, что на сегодняшний день в стране проживает около 7 тысяч фронтовиков, и подчеркнул необходимость уделить каждому из них особое внимание.

Ранее президент объявил 2025 год Годом защитника Отечества, сосредоточив внимание на сохранении памяти о героях войны и их вкладе в общую Победу.

Владимир Путин также поручил региональным властям лично встречаться с ветеранами, чтобы выяснить их нужды. Президент подчеркнул, что важно не только обеспечить материальную помощь, но и окружить ветеранов заботой, чтобы они чувствовали поддержку и внимание со стороны общества.

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#Алина Гурицкая#Общество#Выплаты#Россия#Юбилей#Ветераны#Победа#Пособия#Пенсия#Владимир Путин#Великая Отечественная война
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